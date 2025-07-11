思科AIOT研發中心落腳高雄 擬培育5000名專業人才

思科舉辦「AIOT生態系發展基地暨研發中心」啟用典禮，經濟部產業發展署署長邱求慧、高雄市長陳其邁出席見證。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／高雄報導〕科技業外商持續投資台灣！網通設備大廠思科今天在高雄啟用「亞灣AIOT生態系發展基地暨研發中心」，初期選定高雄港推動AIOT（人工智慧物聯網）解決方案，串連高雄在地創新團隊與產業夥伴。思科並規劃在2年內培育5000名專業人才、協助1500人取得國際認可的思科證照。

該研發中心位於高雄亞灣的鴻海科技大樓，思科在其中租用第二層樓。今天的啟用典禮，邀請中央、地方政府和思科高階主管參與，包含：經濟部產業發展署署長邱求慧、高雄市長陳其邁，以及思科全球資深副總裁暨全球創新長Guy Diedrich、思科台灣總經理林岳田等人。

請繼續往下閱讀...

思科台灣總經理林岳田致詞時提到，3年前團隊拜訪高雄市長成為這樁合作的契機，感謝市長整合中央與地方的資源，除了思科得到支持外，還串聯創新夥伴生態系。思科把20多家夥伴帶來高雄、成立研發中心，目的不只是進行技術驗證，還希望透過產業和學界交流IT、資安、AI的技術，來培育在地人才。

經濟部產發署長邱求慧表示，經濟部3年內將挹注1.8億元的經費在該研發中心，主要研發AI應用技術，也會帶動超過30家在地廠商研發，另外培育超過5000名高階AI應用人才，對於推動賴總統「5大信賴產業」會是很大的助力。

高雄市長陳其邁指出，他與思科全球資深副總Guy Diedrich已連續3年會晤，從智慧城市、資安、人才培育的合作構想，到2024年簽署合作備忘錄，再到今天基地正式啟用，這段歷程見證雙方共同對高雄智慧城市發展的承諾，強化高雄在全球AI產業鏈的地位。

他強調，如今高雄已備妥充足的算力、應用力、人才力，將持續強化與國際企業交流，壯大高雄成為台灣AI產業核心聚落。

這座研發中心中，思科攜手晉泰科技打造三大創新平台，分別對應數據整合與資安查核、AI智慧應用與決策支援，以及跨國維運與全球服務三大核心能力。三大平台將於高雄港鴻明70號碼頭啟動應用，聚焦人員安全監測、設備監控、ESG 碳盤查、危險氣體感測等智慧場景，並透過AI影像辨識與數位孿生技術進行實務驗證，協助建構具備擴散潛力的智慧港灣解決方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法