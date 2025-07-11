官網停電戶數與實際不符 台電新營區處回應了

台電今天持續針對戶數較多的村落、超商、行政中心等地方優先恢復供電。（台電新營區處提供）

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風造成台南大規模停電，續有12區停班停課，有民眾反應台電官網系統顯示的停電戶數與實際停電戶數不符，台電新營區處除了再度致歉，並說明搶修現場的不確定性相當高，行政區與台電線路饋線難以完全相符，難免出現誤差，將會檢討改善。

新營區處指出，房舍傾毀、路樹、招牌屋頂、電信桿等雜物倒臥，必須耗時移除，才能進行搶修與確認災損及停電影響範圍，有時同一個地區也可能由不同線路供電，因此出現系統與實際停電戶數不符的情況。

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丹娜絲颱風造成台南大規模停電，台電持續搶修。（台電新營區處提供）

部分家戶停電進入第五天，今天將持續針對戶數較多的村落、超商、行政中心等地方優先恢復供電。目前除了主幹線，尚有很多零星接戶線、電表、導線脫落等情況，散落各地，無法集中處理，才會導致復電戶數有限。

台電新營區營業處表示，截至今（11）日11時，目前轄內各行政區均尚有停電事故，累積曾停電戶數達18萬5523戶，已有16萬3665戶恢復供電，尚有約2萬1858戶停電中，復電率近88%。

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