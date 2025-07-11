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台積退出氮化鎵代工 傳中國比亞迪嚴重內傷

2025/07/11 15:50

台積電退出GaN代工後，傳出比亞迪嚴重內傷。示意圖。（歐新社）台積電退出GaN代工後，傳出比亞迪嚴重內傷。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電證實將退出低毛利的氮化鎵（GaN）領域後，傳出中國電動車龍頭傷心不已。《Digitimes》指出，比亞迪是台積電GaN的前三大客戶之一，台積電斬斷GaN代工，比亞迪成為最受內傷的業者。

本報日前報導，台積電證實，經過完整評估後，決定在未來兩年內逐步退出氮化鎵業務，公司正與客戶緊密合作，確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求。

對此，業界解讀，就像面板、太陽能等產品一樣，GaN也被中國搞成紅海市場，投資業者不僅沒有獲利空間還虧損，台積電決定不玩了，專注5成以上高毛利的AI邏輯代工業務。

台積電退出GaN市場聚焦轉單議題及受影響廠商。《Digitimes》指出，台積電GaN大客戶納微半導體（Navitas）必須尋找其他替代方案，代工訂單有望轉向力積電。

業界還傳出，台積電斬斷GaN代工，中國比亞迪是真正受內傷的業者。報導提及，比亞迪的GaN元件並未下單給中國GaN龍頭英諾賽科或其他中系廠商，反而交由台積電代工，主要是怕技術外流等疑慮，選擇台積電讓比亞迪無後顧之憂，可以專注關鍵戰場的競爭。

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