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新壽欲直接轉移地上權給輝達 蔣市府憂步上柯市府「圖利」後塵

2025/07/11 13:49

輝達台灣總部屬意的北投士林科技園區T17、T18。（資料照）輝達台灣總部屬意的北投士林科技園區T17、T18。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達執行長黃仁勳5月宣布，將於北投、士林地區設立台灣總部，台北市長蔣萬安也證實，輝達選定北投士林科技園區（北士科）的T17、T18基地。而台北市副市長李四川今（11日）證實，持有地上權的新光人壽昨日來函北市府，表達願意將地上權直接轉讓予輝達開發，但市府考量不符契約明定新壽須取得使照方能轉移，變更契約又恐有圖利嫌疑陷入兩難。

李四川說，自黃仁勳宣布後，新壽直至昨日才來正式公文表示，願將兩塊基地轉移給輝達，但希望以現況直接轉移，等同後續開發交由輝達自行處理；新壽也強調，直接轉移地上權只涉及契約問題，並無法律問題。

李四川表示，市府昨天就回覆新壽，強調直接轉移未開發完成土地，與當初簽訂的地上權契約不符，必須要蓋好、取得使照才能轉移，這部分有違契約；他說，契約要修改不是不行，但如果新壽因此次轉讓，從輝達方得到一筆巨大利益，市府就恐有圖利問題，這是現在市府所擔心的。

李四川指出，新壽也提及輝達希望將兩塊基地透過中間道路合併為一塊，但目前仍需釐清是由新壽辦理都市計畫變更，或是由輝達辦理？因為基地面積變大，也會涉及需要多繳權利金的問題，約需要多繳數十億元。

李四川說，市府也要求新壽提供與輝達來往的合作備忘錄（MOU），或是其他來往的計畫書等，提供市府參考。

過去新壽取得T17、T18，就是以相對低廉價格，柯市府也為標出地上權數度放寬條件，被詬病有圖利之嫌，北市議會為此成立調查小組，結論直指前朝「政策搖擺，招標放水」、「特定財團發大財」，檢方也調查當中。

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