街口金科遭查封引用戶議論 街口支付：款項受信託保障

「街口支付」母公司因36億元股權糾紛而被法院執行查封。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕擁有600多萬用戶的電子支付龍頭「街口支付」，母公司街口金融科技因36億元股權糾紛而被法院執行查封，用戶紛紛擔憂權益是否受影響。街口支付發布重訊強調，「用戶權益絲毫不損，款項受100%信託保障，街口支付與母公司完全獨立營運。」

街口支付母公司街口金融科技公司，幾年前以36億元出售4成股權給泰山（1218）公司，台北地方法院一審判決交易無效，須返還近36億元交易款，並准泰山假執行。法院昨依據泰山公司聲請，由員警陪同前往街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。

請繼續往下閱讀...

對於外界議論，街口支付發布聲明表示，它是一家獨立經營的子公司，且為受金管會監管的電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項和儲值餘額皆受到100%的信託保障。

街口支付強調，所有業務、財務流程，皆依照相關法規與公司的管控機制執行，與母公司目前所面對的民事程序並無關聯。街口支付營運、財務、用戶權益不受影響，用戶服務、商戶合作皆穩定如常，請各位民眾不用擔心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法