思科高雄成立AIOT基地 陳其邁︰壯大AI核心聚落

思科設立亞灣「AIOT生態系發展基地暨研發中心」，左三為陳其邁，左四為思科全球創新長Guy Diedrich。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全球網通大廠思科（CISCO）攜手台灣系統整合廠商晉泰科技，前進高軟園區，設立「AIOT生態系發展基地暨研發中心」，今天（11日）啟用典禮請來市長陳其邁；思科預計培育5千名AIOT人才、協助1500人取得國際認證，打造高雄成為亞太智慧產業與資安關鍵人才樞紐。

思科全球創新長Guy Diedrich今天現身啟用典禮，他履行加碼投資高雄的承諾，「AIOT生態系發展基地暨研發中心」位於亞灣區的高軟鴻海大樓，計畫集結25家技術解決方案夥伴與21家在地企業，導入高雄港70號碼頭進行12項應用驗證，展現可輸出、可複製的模組化生態系，讓高雄5G AIoT的生態系更完整。

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陳其邁強調，2023年起，他與Guy Diedrich連續3年會晤，從智慧城市、資安、人才培育的合作構想，到去年簽署合作備忘錄，再到今天基地正式啟用；思科將與市府合作，打造AIoT智慧港灣生態系，壯大高雄成為台灣AI產業核心聚落。

思科預計攜手晉泰科技，打造GSS+晉泰智慧數據中台、Smart + AI平台、全球維運支援平台等三大創新平台，於高雄港鴻明70號碼頭啟動應用試煉，聚焦人員設備監測、ESG碳盤查、危險氣體感測等12項智慧場景。

因應AIOT應用與高階技術人才需求，思科「AIOT生態系發展基地暨研發中心」同步啟動人才培育計畫，未來2年內，預計培育5千名AIOT專業人才，並協助1500人取得國際認可的思科證照。思科台灣總經理林岳田表示，台灣在亞太數位發展中具備關鍵優勢，而高雄正展現出強勁的轉型潛力，思科將持續透過人才培育和技術合作，實質投入生態系建設。

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