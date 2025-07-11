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培養創業「超能力」秘訣很簡單！金融科技CEO：只要每天花5-10分鐘做1件事

2025/07/11 14:27

Arta Finance 聯合創辦人兼執行長Caesar Sengupta。（擷取自CNBC、來源：Arta Finance）Arta Finance 聯合創辦人兼執行長Caesar Sengupta。（擷取自CNBC、來源：Arta Finance）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕創業之路可能充滿變，如何克服過程中的起伏呢？金融科技新創Arta Finance創辦人兼執行長森古普塔（Caesar Sengupta）表示，創業家所能擁有的最大「超能力」，就是腳踏實地的能力，而要培養此能力很簡單，只要每天晚上抽出5到10分鐘獨自靜坐冥想。

CNBC報導，森古普塔表示，「世界上有太多噪音」，因此，在創業之路上充滿變數，而創辦人會被拉向許多不同的方向，因此，能夠從所有噪音中，篩選出重要的訊息至關重要。

而要擁有此能力，其策略很簡單，就是開始冥想。

現年49歲，曾在Google領導Google Pay和該公司「下1個10億用戶」計畫等重大項目的高層主管，2021年，他與聯合創始人和一些首批天使投資人出來創立Arta Financ，如今該公司已籌集超過9200萬美元（約新台幣26.9億元），並得到紅杉資本印度和Ribbit Capital等投資者的支持。

他分享說，「我希望3年前有人能讓我坐下來，然後對我說：『夥計，一切都會好起來的。坐下來冥想…知道什麼時候該放空自己。』」

他指出，從大公司工作到創業，你會經歷巨大的轉變。你不僅會完全失去工作與生活的平衡感，風險也會被賦予全新的意義。在大公司，風險更容易控制，而在新創公司，「你就會變得脆弱得多」。

他補充說，「如果你問任何1位在大公司工作過的企業家，你都會知道，在人生的晚期，這絕對是1次相當可怕的跨越。有些時候你會感覺……狀態百分百，而有些時候你會想：『天哪，我剛才做了什麼？』但我想，這正是我喜歡這份工作的原因。」

此外，在創業環境中，很容易完全沉迷其中，「這會損害你自己、你的家人、你的健康以及你的心理健康，」森古普塔說。

但最終，關鍵在於你如何面對人生的起伏，這就是為什麼照顧好自己的身心健康如此重要，他說。他每天晚上都會抽出5到10分鐘獨自靜坐冥想。

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