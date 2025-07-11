電價夏月上漲 善用5招降溫又省電

台灣家庭夏季用電中，冷氣占比高達47％。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕夏季高溫炎熱，冷氣與空調使用頻繁，家庭用電量大增，且自6月1日起電價進入夏月費率，用電負擔加重。根據工研院2021年資料，台灣家庭夏季用電中，冷氣占比高達47％，堪稱「吃電大怪獸」。苗栗縣政府工商發展處彙整5大節電撇步，協助民眾兼顧涼爽與節能，也達減碳功效。

第1招，冷氣搭配電扇。雖是兩種電器同時使用，但風扇能促進室內空氣對流，有效降溫、減輕壓縮機負載。建議冷氣溫度設定26～27度，再搭配電扇，可節能又舒適。

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第2招，關閉電器電源。電視、電腦等即使未使用，插頭未拔也會持續耗電，建議養成「關機再拔插頭」習慣，特別是高功率或附變壓器的電器，更能減少耗電與降低電線老化風險。

第3招，定期清洗濾網。冷氣濾網每2至3週清洗1次，有助維持效率與空氣品質，也延長機器壽命、節省電力。

第4招，善用遮陽設施。建議安裝遮陽窗簾、隔熱紙、氣密窗等，減少外熱侵入、提升冷房效率，讓冷氣維持23±1度即可舒適不浪費。

第5招，長時間外出拔插頭。若長時間外出或返鄉，除冰箱外，其他電器建議全面拔插頭，避免待機耗能，並降低電線老化引發火災風險，兼顧安全與節能。

工商處表示，養成良好用電習慣，不僅能減少荷包壓力，也能守護環境，邀請大家一起聰明用電、低碳生活。

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