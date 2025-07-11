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收藏控快衝！肯德基攜手Care Bears聯名包裝萌翻了

2025/07/11 11:07

肯德基驚喜宣布與全球知名卡通IP Care Bears合作，推出6款夢幻萌系聯名包裝，收藏控快衝！（肯德基提供）肯德基驚喜宣布與全球知名卡通IP Care Bears合作，推出6款夢幻萌系聯名包裝，收藏控快衝！（肯德基提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕肯德基驚喜宣布與全球知名卡通IP Care Bears合作，推出6款夢幻萌系聯名包裝，收藏控快衝！

迎暑期旺季商機，肯德基「冰心蛋撻風味冰淇淋」找上了全新療癒合夥人「Care Bears」，為「冰心蛋撻風味冰淇淋」換上全新限定包裝，驚喜推出 6款超萌設計！

每一隻「Care Bears」小熊都化身冰淇淋守護者，有著不同表情包，限量登場，預料將引爆「Care Bears」鐵粉、冰淇淋愛好者，熱衷蒐集的「收藏控」衝一波。

去年夏天肯德基將經典產品原味蛋撻凍感大變身，推出第1顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」，強勢進軍冰品甜點戰場！

今年肯德基「冰心蛋撻風味冰淇淋」將經典酥香蛋撻升級，以原味蛋撻濃郁奶蛋內餡風味的冰淇淋為基底凍感大變身，上層撒上的可口焦糖脆片，強勢回歸。

7月15日起凡購買4顆「冰心蛋撻風味冰淇淋」，即贈1顆經典原味蛋撻。

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