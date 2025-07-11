焦點股》正崴：6月業績創今年單月新高 股價大漲

正崴6月營收年月雙增，創下今年以來單月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠正崴（2392）受惠於6月營收年月雙增，創下今年以來單月新高，加上今年上半累積營業額寫10年來同期新猷，今日股價大受激勵，開盤觸及55.2元，一度大漲5.24%，截至上午9時41分暫報54.5元，漲幅4.01%，成交量4637張。

正崴6月營收95.59億元，月增82.9%、年增29%，第二季業績213.7億元，約略持平於首季、年減0.37%，上半年營業額累計為427.53億元、年增4.99%。正崴目前除了透過模組與配件切入軍工應用、搶攻高毛利市場外，同時推進主動式光纜高速傳輸線材產品量產進度，對接算力與資料中心商機。

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正崴亦將於今年9月起量產出貨新一代行動支付終端設備，針對中小型商家設計，整合拍照、掃碼、資料查詢與行動支付功能，主打取代傳統POS（銷售時點情報系統）機與一般手機收款工具，提供一站式整合方案，3款機型的單價區間落在100至200美元之間，後續每款年出貨預估達10萬至20萬台。

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