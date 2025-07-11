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焦點股》達發：投信罕見進場 股價急拉

2025/07/11 09:59

達發今年營運穩定向上。（達發提供）達發今年營運穩定向上。（達發提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）集團旗下網通晶片廠達發（6526）今年營運穩定向上，藍牙音訊、光通訊、乙太網路、網通寬頻相關產品線出貨成長，帶動今年前6月合併營收年增23.15%，投信昨日開始進場敲進，今日股價明顯帶量上攻，突破兩個多月以來的整理區間。

達發早盤股價急拉，一度大漲逾8%，截至9:37分左右，達發股價上漲4.78%，暫報570元，成交量約760張，超越昨日全天的544張。

展望今年，達發指出，光通訊跟乙太網產品屬於達發相對基期較低的產品線，具相對較大的成長空間。另外兩大核心產品線，營收占比較大的網通寬頻晶片，今年預計維持穩健成長，藍牙音訊產品則持續致力於朝高階產品發展及優化產品組合。

達發除了自身PON產品迭代技術的演進，同時攜手聯發科（2454）Wi-Fi，提供同級中最低功耗的解決方案，符合一線運營商需求。過去幾年，達發持續耕耘歐洲市場一線客戶，今年預期隨著相關專案落地與10G-PON滲透率提升，帶動寬頻事業營收成長。

達發在高階藍牙音訊晶片市場為全球排名前3大的供應商。今年聚焦提升商務市場的份額，並積極拓展助輔聽相關產品。其中助輔聽相關產品，至去年底已量產出貨超過百萬顆，截至目前也已經推出超過50款通過多國認證之助聽相關產品。未來將持續導入更先進製程與創新技術，以延續產品競爭力與差異化優勢。

此外，達發也是PAM4 DSP核心電晶片供應商，直接客戶為光模組廠商，終端客戶是雲端服務供應商（CSP），達發於2024年初正式切進市場，並成功將產品導入雲端服務提供商體系。

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