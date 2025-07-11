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川普無情加徵關稅 石破茂直言應降低對美依賴

2025/07/11 10:00

日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（路透資料照）日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）週四（10日）表示，基於日本面臨美國在3週後加徵新關稅的可能性，日本需要在安全、食品和能源等關鍵領域擺脫對美國的依賴。

石破在接受電視新聞節目訪問時表示，如果美方認為日本應該聽從華府的指示，因為日本嚴重依賴他們，那麼日本就需要努力在安全、能源和食品領域實現更多的自給自足，減少對美國的依賴。

美國總統川普（Donald Trump）在週一（7日）公開致日本首相石破的信函，華盛頓將於8月1日起對日本進口商品徵收25％的關稅，但暗示有機會進行進一步的談判。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日也傳出將於下週前往日本，不排除是要親自推進談判。

川普對日本徵25％的關稅，相較於4月公佈的24％對等關稅不減反增，引發各界關注，消息傳出後，石破回應表示遺憾，但強調，在8月1日新的談判截止日期前，將繼續與美方對話。

石破週三（9日）在千葉縣發表街頭演說時，態度則轉為強硬，直言這是一場關乎國家利益的戰鬥，不會讓人小看日本，即使是面對盟友，也會說出該說的話。

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