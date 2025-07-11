川普對巴西課50％重稅 ! 星巴克淪大苦主 分析師「這麼說」

巴西徵收50%關稅或將對星巴克造成衝擊。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布，自8月1日起將對巴西商品課徵50%關稅，由於巴西是咖啡豆和柳橙汁的出口大國，預料將讓美國早餐飲品變昂貴，並衝擊美國眾多企業。據報導，分析師指出，從巴西大量進口咖啡豆的連鎖咖啡業龍頭星巴克 （Starbucks）恐淪為美巴關稅大苦主。

《CNBC》報導，根據美國農業部的數據，巴西是美國最大的綠咖啡豆供應國，占美國總供應量的3分之1左右。對此，TD Cowen分析師查爾斯（Andrew Charles）預估，美國對巴西的50%新關稅，可能讓星巴克的獲利折損1.4%。

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查爾斯表示，星巴克北美地區販售的商品中，約10%成本和咖啡豆有關，這些進口咖啡豆中，巴西約占22%，代表星巴克北美業務因巴西咖啡豆面臨的成本曝險為2.2%。

他分析，在這些咖啡豆成本曝險當中，60%來自咖啡豆進口、40%來自烘焙和分銷，在美國對巴西課徵50%進口關稅，將讓星巴克北美業務每年銷貨成本多出0.5%，且讓調整後息稅折舊攤銷前獲利（EBITA）面臨0.8%的衝擊。查爾斯表示，總計起來，這將拖累其年度每股盈餘5美分。

新關稅同時意味著，星巴克「通路開發事業部」（Channel Development）的銷貨成本將上升約3.5%。該部門負責透過超市與量販店等零售通路販售咖啡熟豆、研磨咖啡、K-Cup 膠囊與即飲咖啡飲品。這項成本上升，將讓星巴克的獲利再面臨約0.6%的衝擊。

星巴克是目前全球最大的連鎖咖啡店。數據顯示，2024年星巴克美國店家數超過1萬5800家；其中，加州擁有最多的星巴克門市，佔全國總數的近20%，主要是作為其經濟和人口的旺盛市場需求。之後其次為德州、佛州、華盛頓及紐約。

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