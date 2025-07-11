1/3供應受威脅！美國對巴西徵50％關稅 咖啡價格恐飆升

美國宣佈對巴西徵50％關稅，咖啡價格恐標至近期高點。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴西是全球最大的咖啡種植國和出口國，而美國是全球最大的咖啡飲用國，也是巴西咖啡最大的客戶，有將近2億美國人每天會喝1杯咖啡。隨著美國川普政府近日宣佈最新關稅稅率，將對巴西進口商品徵50％關稅，此舉撼動全球咖啡市場，恐導致美國咖啡價格飆升至近期高點。

《路透》報導，咖啡貿易產業人士表示，週三（9日）宣佈的關稅，如果確定在8月1日上路，可能會導致巴西中斷向美國出口咖啡。根據統計，2024年美國從巴西進口了814萬袋60公斤的咖啡豆，佔總消費量的33％。

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資深咖啡貿易商兼顧問、加州MJ Nugent & Co.老闆紐金特（Michael Nugent）指出，這樣規模的關稅幾乎會完全切斷供應，巴西出口商將無法消化，美國烘焙商也無法消化。最終結果是，巴西會把咖啡賣到其他地方，美國則會從哥倫比亞、宏都拉斯、秘魯、越南等其他國家購買咖啡豆，但數量和價格都不會像巴西一樣。

貿易商表示，由於市場供應量不多，咖啡的替代供應可能會更貴。1家位於美國西岸的貿易公司主管提到，各國之所以從巴西採購更多咖啡，是因為與其他昂貴的產地相比，巴西產品更划算。現在的問題不在巴西是否會出售，而是在附加關稅的情況下，美國是否會買單，答案是可能不會。

由於供應緊張，去年咖啡價格飆升了70％，包括美國在內的全球咖啡消費者已經為咖啡豆支付了創紀錄的價格。由於川普計劃上調關稅，阿拉比卡咖啡期貨週四（10日）上漲1.3％。

除了咖啡之外，美國銷售的柳橙汁有一半來自巴西，近年來，由於柑橘綠化病（Citrus Greening，或稱黃龍病）、颶風和嚴寒氣候，導致美國本土柳橙汁產量急遽下降，美國對於進口橙汁的依賴度愈來愈高。市場擔心供應緊張的情況下，紐約橙汁期貨週四漲6％。

另外，巴西是全球第2大甘蔗生產國，也出口糖、木材和石油等其他產品。

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