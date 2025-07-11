黃金大戶在民間？「這國人民」藏金5000公噸 專家曝「藏勢」還未到頭原因

伊斯坦堡珠寶商會指出，土耳其家庭藏匿價值達5000億美元的金條。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕各國央行積極買黃金，主要是因應地緣政治事件衝擊，而有部分國家的民眾加入購金潮，因對自己國家的貨幣及金融體系缺乏信任所致。據《Kitco News》報導，據伊斯坦堡珠寶商會（İKO）會長阿塔伊克 （Mustafa Atayık） 稱，土耳其人家中存放的黃金總價值至少為5000公噸。

阿塔伊克指出，土耳其民眾對該國的貨幣及金融體系缺乏信任，估計民眾家中私藏的黃金數量達5000公噸、價值逾5000億美元（約新台幣14.6兆元），此外，因土耳其政府限制黃金進口，導致當地金價較國際金價溢價約7%，這使得走私現象激增。

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他表示，目前土耳其進口黃金中，實際用於珠寶產業的不到一半，僅有約40%至50%的進口黃金被實際使用在產業上。

據報導，多年來土耳其貨幣大幅貶值與高通膨因素，國內對黃金的極大需求，推動該國黃金走私行為達到歷史新高。

為了滿足土耳其人民對於黃金不斷增長的需求，土耳其造幣廠一直在加班、加點地提高生產量。

土耳其鑄幣廠副總經理穆罕默德·赫基姆（Mehmet Hekim）表示，為了滿足民眾的需求，土耳其國家鑄幣廠每週7天實行兩班制，一直工作到凌晨1點。最近幾週，其日產量幾乎翻了1倍，截至週三已達到700-800公斤。

伊斯坦堡珠寶商 Mehmet Ali Yildirimturk指出，現在幾乎沒有人在賣黃金，只要市場出現小規模的買家大量湧入，就會造成黃金需求暴增、價格飆升。

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