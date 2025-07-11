白宮再開炮！怒轟鮑爾「管理不善」導致Fed赤字

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白宮週四（10日）對美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發起新的攻擊，川普政府1名高階官員表示，鮑爾對於聯準會「嚴重管理不善」導致赤字，並指責Fed大樓建築翻修成本嚴重超支。

《路透》報導，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）局長沃特（Russell Vought）週四在社群平台X發佈1封致鮑爾的信函，信中指責鮑爾不僅沒有試圖糾正Fed的財政困境，反而一意孤行地對Fed總部大樓進行翻修。

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信中提到建築翻修成本超支的問題，這是川普政府對鮑爾發起的新攻擊。自川普1月重返白宮以來，這名聯準會主席維持利率穩定的決定，一直受到川普本人和其幕僚的多次批評。

沃特在信中寫道，自2023會計年度以來，聯準會一直處於赤字，這是聯準會史上第1次，然而Fed在總部進行裝修時卻持續超出預算，目前已達25億美元（約新台幣731.8億元），比原先預期成本高出約7億美元（約新台幣204.9億元）。

沃特指出，這些裝修行動包括露台屋頂花園、水景、貴賓電梯和高級大理石，每平方英尺成本高達1923美元（約新台幣5.6萬元），相當於翻修1座普通聯邦歷史建築成本的2倍，以今天的美元計算，這座「凡爾賽宮」的修繕成本高達30億美元（約新台幣878.2億元）。

針對白宮的控訴，聯準會理事會拒絕回應。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）受訪時談到相關議題則強調，這項計劃並不是「豪華翻修」，而是進行必要的修復，聯準會大樓不是奢華建築，而是一棟非常古老的建築，他們需要翻新。

根據法律規定，聯準會必須將所有超額收益繳回給美國財政部，但過去約3年以來，聯準會的營運一直出現赤字。為應對通膨，Fed從2022年開始升息，導致央行向商業銀行支付的準備金超過了其規模龐大但不斷縮水的債券投資組合利息收益，以及其為金融部門提供服務所收取的其他費用。聯準會數據顯示，截至週三，赤字已超過2350億美元（約新台幣6.8兆元）。

與此同時，聯準會一直在翻修華盛頓總部相鄰的兩座建築，上（6）月赴國會作證時，鮑爾也談到成本超支的問題，鮑爾在當時強調，並沒有奢華設施，但也坦言成本超支是事實，翻修計劃確實超出預算。

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