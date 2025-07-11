貝森特大爆料：川普關稅政策反覆無常 問題出在這

貝森特表示，川普在執行過程中有時缺乏耐心，建議川普在雙方討論貿易公告時，保持耐心。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策不斷變來變去，對於川普的處事風格，美財政部長貝森特（Scott Bessent）直言，川普有發現問題和找到解決方案的獨到能力，但在執行過程中有時缺乏耐心，他建議川普，在雙方討論貿易公告時，保持耐心。

美國總統川普原預計在7/9如期終止關稅豁免，但又髮夾彎，延至8月1日，華爾街報導，讓川普按下暫停鍵是貝森特等顧問稱，只要再費點時間，就能敲定印度、歐盟等貿易協議。

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華爾街見聞報導，貝森特被傳在最近的1場閉門會議上爆川普的料，暗示他可能在川普的貿易政策上有影響力。

美東時間7月10日，媒體援引知情人士稱，在週三紐約精品投行Allen & Co.舉行的公司年會上，主持人要求貝森特比較他的現任和前任老闆，貝森特表示，川普和索羅斯兩人的脾氣和要求、以及對待事情不耐煩這一點都相似，他建議川普，在雙方討論貿易公告時保持耐心。

知情者稱，在上述不公開的公司年會閉門討論期間，貝森特稱讚川普，擁有發現問題和找到解決方案的獨到能力，但也表示，川普在執行過程中有時缺乏耐心。

另，據知情者，貝森特在回答現場聽眾提問時，試圖淡化川普政府關稅對通膨的影響，並預測，今年聯準會將有2次降息。他還說，長期借貸成本可能與新冠疫情前持平。

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