不是錢的問題！亞洲旅客「拒遊美國」 背後原因一籮筐

在川普政府關稅政策、強硬移民立場與槍枝暴力等因素影響下，美國作為國際旅遊目的地的吸引力正急遽下滑。圖為紐約時代廣場。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普政府關稅政策、強硬移民立場與槍枝暴力等因素影響下，美國作為國際旅遊目的地的吸引力正急遽下滑。根據 CNBC Travel 最新調查，近80%東南亞旅客認為美國旅遊的吸引力正在減弱，其中多數人對赴美旅遊產生猶豫，主因並非成本，而是潛在的歧視風險、川普政策帶來的不確定性，以及日益嚴重的槍枝暴力問題。

《CNBC Travel》報導，市調公司 Milieu Insight 於 5 月 22 日至 6 月 10 日間進行調查，針對來自新加坡、印尼、越南、泰國、菲律賓與馬來西亞的 6000 名旅客進行訪問，而這些受訪者有近一半至少造訪過一次美國。結果顯示，每4名受訪者中就有1人表示，在過去6個月內對美國的旅遊興趣下降；其中，年輕族群雖受關稅與美國邊境政策的新聞報導影響較深，但仍比年長者更可能考慮赴美旅遊。

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調查指出，相較於機票或住宿成本，潛在的種族歧視與社會治安問題更讓旅客卻步。川普政府近期針對越南、菲律賓等亞洲國家重新施加關稅，其中對越南出口商品一度徵收高達 46% 關稅，雖後經談判降至 20%，但已對當地民眾赴美意願產生實質影響。

此外，槍枝暴力問題也被視為重大疑慮。許多受訪者認為，美國日益頻繁的槍擊事件削弱其作為「安全旅遊國」的形象，並進一步加深他們對旅行風險的評估。

但以個別國家來看，卻呈現顯著差異。和去年 11 月相比，新加坡受訪者中有 55% 表示，對赴美旅遊「更無興趣」，僅有 7% 表示興趣上升。反觀越南與菲律賓分別有 57% 與 49% 的旅客表示，他們比6個月前更有興趣前往美國。

新加坡詹姆斯庫克大學（James Cook University）旅遊系講師坎布爾（Zilmiyah Kamble）表示，越、菲民眾的赴美意願，可能受到其龐大的美國僑民社群影響，加上美國影視文化的長期輸出，也在心理層面強化了對美的旅遊憧憬。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，截至 2024 年，菲律賓是美國第4大移民族群，越南則排名第8。

報導提到，其調查結果的趨勢，與 YouGov 今年 3 月的報告結果相呼應。YouGov的報告指出，自 2025 年 1 月以來，美國在歐洲、中東、加拿大與墨西哥的旅遊「印象分數」（Impressions）已全面轉為負值；全球對美國旅遊的整體興趣更較去年下滑 13%。

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