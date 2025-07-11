晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

不是錢的問題！亞洲旅客「拒遊美國」 背後原因一籮筐

2025/07/11 09:24

在川普政府關稅政策、強硬移民立場與槍枝暴力等因素影響下，美國作為國際旅遊目的地的吸引力正急遽下滑。圖為紐約時代廣場。（歐新社）在川普政府關稅政策、強硬移民立場與槍枝暴力等因素影響下，美國作為國際旅遊目的地的吸引力正急遽下滑。圖為紐約時代廣場。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普政府關稅政策、強硬移民立場與槍枝暴力等因素影響下，美國作為國際旅遊目的地的吸引力正急遽下滑。根據 CNBC Travel 最新調查，近80%東南亞旅客認為美國旅遊的吸引力正在減弱，其中多數人對赴美旅遊產生猶豫，主因並非成本，而是潛在的歧視風險、川普政策帶來的不確定性，以及日益嚴重的槍枝暴力問題。

《CNBC Travel》報導，市調公司 Milieu Insight 於 5 月 22 日至 6 月 10 日間進行調查，針對來自新加坡、印尼、越南、泰國、菲律賓與馬來西亞的 6000 名旅客進行訪問，而這些受訪者有近一半至少造訪過一次美國。結果顯示，每4名受訪者中就有1人表示，在過去6個月內對美國的旅遊興趣下降；其中，年輕族群雖受關稅與美國邊境政策的新聞報導影響較深，但仍比年長者更可能考慮赴美旅遊。

調查指出，相較於機票或住宿成本，潛在的種族歧視與社會治安問題更讓旅客卻步。川普政府近期針對越南、菲律賓等亞洲國家重新施加關稅，其中對越南出口商品一度徵收高達 46% 關稅，雖後經談判降至 20%，但已對當地民眾赴美意願產生實質影響。

此外，槍枝暴力問題也被視為重大疑慮。許多受訪者認為，美國日益頻繁的槍擊事件削弱其作為「安全旅遊國」的形象，並進一步加深他們對旅行風險的評估。

但以個別國家來看，卻呈現顯著差異。和去年 11 月相比，新加坡受訪者中有 55% 表示，對赴美旅遊「更無興趣」，僅有 7% 表示興趣上升。反觀越南與菲律賓分別有 57% 與 49% 的旅客表示，他們比6個月前更有興趣前往美國。

新加坡詹姆斯庫克大學（James Cook University）旅遊系講師坎布爾（Zilmiyah Kamble）表示，越、菲民眾的赴美意願，可能受到其龐大的美國僑民社群影響，加上美國影視文化的長期輸出，也在心理層面強化了對美的旅遊憧憬。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據，截至 2024 年，菲律賓是美國第4大移民族群，越南則排名第8。

報導提到，其調查結果的趨勢，與 YouGov 今年 3 月的報告結果相呼應。YouGov的報告指出，自 2025 年 1 月以來，美國在歐洲、中東、加拿大與墨西哥的旅遊「印象分數」（Impressions）已全面轉為負值；全球對美國旅遊的整體興趣更較去年下滑 13%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財