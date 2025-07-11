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台新金上半年淨利102億元 年減3.4％

2025/07/11 07:42

台新金控今年上半年稅後淨利達102.2億元，較去年同期年減幅度3.4％（記者王孟倫攝）台新金控今年上半年稅後淨利達102.2億元，較去年同期年減幅度3.4％（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控10日公布6月自結業績，6月自結稅後淨利36.7億元，今年上半年稅後淨利突破百億元，已達102.2億元，且較去年同期的105.8億元，年減幅度為3.4％。台新金今年每股稅後盈餘純益（EPS）為0.71元，低於去年同期的0.74元。

台新金控有三大主要子公司，包括：台新銀行、台新證券及台新人壽。其中，台新銀行6月稅後淨利16.1億元，累積稅後淨利為98.6億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後淨利較去年同期成長14.3%。台新表示，公司資產品質維持穩健，截至6月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為921.53%。

其次，台新證券6月稅後淨利0.5億元，與上月相較獲利減少，主係證券市場波動劇烈，致營業證券評價損失增加；累計稅後淨利5.0億元，較去年同期減少，主係本期證券市場指數較去年同期下跌，致公司營業證券處分損失及評價損失增加。

再者，台新人壽6月稅後淨利22.4億元，累計稅後淨利13.0億元，主係因責任準備金計提基礎調整，致收回準備金增加，而增提外匯價格變動準備金則略為抵銷。台新金發布，台新人壽取得金管會核准，於6月增提外匯價格變動準備金新台幣26億元。

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