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巴西開獎慘中50％關稅迄今最高 只因總統嗆川普「這句話」？

2025/07/11 06:14

巴西總統魯拉。（路透）巴西總統魯拉。（路透）

首次上稿 7-10 23:34
更新時間 7-11 06:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在台灣時間9日深夜對8國發布關稅信，其中，巴西輸美產品8月1日起課徵50％關稅，這是目前川普公布新一輪關稅中，稅率最高的國家。據稱，川普把關稅與針對在任期間與他交好的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭受「政治迫害」連結，50％關稅是幫波索納洛出氣。不過，財信傳媒董事長謝金河10日分享了另一個猜測，就是巴西現任總統魯拉（ Luiz Inacio Lula da Silva）日前在金磚峰會上嗆川普！

根據《路透》報導，金磚國家（BRICS）領袖峰會7月6日在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）登場時，川普放話，任何支持金磚國家「反美政策」的國家，將被徵收額外10％關稅。作為金磚峰會東道國元首，魯拉反嗆，「世界不需要皇帝」。

巴西被課徵50％關稅對等關稅的消息曝光後，謝金河在臉書發文，「魯拉一句話，換來50％關稅！金磚國家年會，今年在巴西的里約熱內盧舉行，在川普揮舞關稅大刀的敏感時刻，重量級的習近平、普廷都選擇不出席，中國由總理李強代表。在開會的敏感時刻，川普先放話說，金磚國意圖推翻美元的角色，他會對金磚國加徵10％的關稅！這話一出，作為東道主的巴西總統魯拉按奈不住，立即表示『世界不需要皇帝』！這話當然衝著川普而來，川普立即宣布對巴西開徵50％的關稅，成為豁免關稅談判後稅率最高的國家。」

他接著說：「魯拉衝川普，這個代價不能說不大。去年金磚國大會在俄羅斯的喀山（Kazan）舉行，這是普丁的主場，習近平親自與會，這個時候美國總統仍是拜登，這次換成川普，氣氛大不相同。也是金磚國的印度總理莫迪很謹慎，這次中東情勢有變化，沙烏地阿拉伯，阿拉伯聯合大公國明顯倒向美國，伊朗元氣大傷，南非挨了川普一頓罵……整個金磚國11個國家像是洩了氣的皮球。」

「如果巴西真的接到川普50％關稅大禮物，未來經濟會發生什麼變化？阿根廷和巴西成對照組，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）率先宣布退出金磚國，這個缺由印尼遞補，接下來多數金磚國的關稅都從30％起跳。巴西去年和美國的雙邊貿易額810億美元，巴西出口到美國403億美元，從美國進口406億美元，巴西出口以肉類，農產品為主，美國對巴西有些微順差，巴西享有很高比例的零關稅，這次魯拉一句話，可能帶給巴西巨大的衝擊！」

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