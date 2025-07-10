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餐飲業6月營收有壓 王品、乾杯等8家業績全衰退

2025/07/10 21:27

上市櫃餐飲今天同步公布6月營收，王品6月營收較去年同期衰退。（王品提供）上市櫃餐飲今天同步公布6月營收，王品6月營收較去年同期衰退。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕上市櫃餐飲今天同步公布6月營收，王品（2727）、瓦城泰統（2729）、 漢來美食（1268）、美食-KY（2723）、六角（2732）、築間（7723）、六角（2732）、乾杯（1269）6月營收皆出現成長壓力，全都較去年同期衰退。

王品集團6月自結合併營收為17.6億元，比去年同期略減1.17%，其中台灣事業群6月營收14.4億元，為6月同期新高，年增1.03%；中國事業群6月營收為3.2億元，年減9.98%，主要是強勢台幣造成。

整個6月，台幣兌人民幣升值幅度超過7%，中國事業群在還原人民幣營收後，與去年同期相比為微幅減少2.93%。

王品第2季自結累積合併營收突破55億元，年增3.6%，成為「最旺淡季」；累計1~6月自結累積合併營收為114.3億元，較去年增加4.53%，創歷史新高。

美食-KY自結6月合併營收14.22億元，年減5.6%，主要受到新台幣升值匯率換算的影響；累計1~6月合併營收達94.56億元，年增1.36%。

瓦城泰統集團6月營收達4.72億元，年減13.79%，主要受去年假日天數差異與台中新光三越停業影響所致；前6月累計營收達到30.52億元，較去年同期成長0.26%，創下歷史同期新高紀錄。

漢來美食6月營收4.65億元、年減4%，同樣是旗下的溜溜酸菜魚高雄夢時代店內部升級整修，以及漢來名人坊台中新光中港店受新光三越閉店影響，兩家餐廳無法對外營業也影響6月營收；累計上半年營收31.51億元，年增約5%，刷新同期歷史新高。

築間6月合併營收3.87億元，較去年同期減少19.09%；累計1~6月合併營收25.43億元，年減10.96%。

六角6月合併營收達3.46億元，年減2%；累計1~6月合併營收達19.57億元，年減2.48%。

乾杯6月自結合併營收3.39億元，較去年同期減少6.44%；累計1~6月合併營收22.23億元，年減0.44%，黑毛屋本家將於7月25日進駐全新商場Dream Plaza，第3季計畫再開兩家黑毛屋新門店，分別位於台南小北門與台北雙城街，積極拓展營運版圖，推動業績成長。

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