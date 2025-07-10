TikTok用戶數據存中國伺服器 歐盟啟動新調查

愛爾蘭資料保護委員會將對TikTok的用戶數據處理方式，展開新的調查。（路透檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯管淑平／綜合報導〕愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）10日表示，對中國短影音社群平台「抖音」國際版TikTok的用戶數據處理方式，展開新的調查。

《美聯社》報導，這項調查是對5月已經結案的調查案之後續行動，該委員會表示，當時的調查中，TikTok原本表示，並未將歐洲用戶數據儲存在中國，僅由在中國的員工遠端存取；然而，該公司後來改變說詞，稱部份數據實際上已存在中國伺服器，當時該委員會說會考慮進一步的監管行動。

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DPC 10日表示，「考慮的結果，DPC現在決定對TikTok展開這起新的調查行動」，調查目的是判斷，在當前數據轉移的問題下，該公司是否遵守歐盟「一般資料保護規則」（GDPR）相關義務，包括數據轉移的合法性。

由於TikTok的歐洲總部設於都柏林，因此愛爾蘭資料保護委員會將是此案的歐盟主要主管機關。TikTok尚未回應此事。

5月該起案件中，DPC認為，TikTok允許從中國遠端存取數據，可能遭中國政府存取，使用戶數據有遭監視之虞，違反歐盟數據隱私法規，因此對TikTok罰款5億3000萬歐元（約181億台幣）。

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