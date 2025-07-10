經貿談判學者：不擔心晶片稅率 川普不可能任成本轉嫁美商

經貿談判學者分析，川普若對我國半導體提高稅率，成本勢必反撲至美國企業自身，與川普要強化美國製造業競爭力的目標南轅北轍。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕半導體相關產品不在對等關稅談判範疇中，而在美國第232條款的國安調查範疇中。談及半導體產品稅率，經貿談判學者分析，美國關稅新政旨在解決貿易逆差，但對我國半導體提高稅率，成本勢必反撲至美國企業自身，與川普要強化美國製造業競爭力的目標南轅北轍，更是傳遞與強化台美關係的矛盾訊號。

經貿談判學者分析，台灣對美國出超主因是晶片、伺服器等產品，也是美國客戶所需的關鍵零組件、設備，一旦關稅調升，成本可轉嫁至美國客戶身上，勢必會反映在產品價格，不管是先進製程與成熟製程半導體亦是如此。經貿談判學者預測川普要重振美國製造業，勢必不會讓稅率傷及美國，畢竟廣大美國企業絕對不樂見關稅成本轉嫁至產品上。

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經貿學者指出，美國關稅新政目標有二，一是平衡貿易逆差，重振美國製造業，二是調整國際貿易結構，可理解為對付中國，例如美財長就曾公開指出，中國問題是生產過剩。

學者續說，其實過度生產何罪之有？生產過剩並非最大問題，最大癥結是生產過剩背後的政策制度，因為中國並非自然競爭的產業環境，而是其政府以戰略性眼光主導指定要發展特定產業。換言之，當中國想打垮某國經濟命脈產業，就可傾全國資源之力給予政策指向的產業大量資源補助，「當中國要往全世界倒，沒有任何一國擋得住」，例如中國要推動政策就配合限制階級流動的戶口管制制度，當某地工廠需要調配勞力，中國政府就可有效率派遣別地勞工至工廠，沒有任何一國做得到這種事。

學者總結，川普的關稅談判要求他國強制結盟以防堵中國，假設對於我國半導體這類戰略性產業課徵高額關稅，就是與其結盟策略背道而馳。

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