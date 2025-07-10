晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

經貿談判學者：不擔心晶片稅率 川普不可能任成本轉嫁美商

2025/07/10 21:19

經貿談判學者分析，川普若對我國半導體提高稅率，成本勢必反撲至美國企業自身，與川普要強化美國製造業競爭力的目標南轅北轍。（彭博）經貿談判學者分析，川普若對我國半導體提高稅率，成本勢必反撲至美國企業自身，與川普要強化美國製造業競爭力的目標南轅北轍。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕半導體相關產品不在對等關稅談判範疇中，而在美國第232條款的國安調查範疇中。談及半導體產品稅率，經貿談判學者分析，美國關稅新政旨在解決貿易逆差，但對我國半導體提高稅率，成本勢必反撲至美國企業自身，與川普要強化美國製造業競爭力的目標南轅北轍，更是傳遞與強化台美關係的矛盾訊號。

經貿談判學者分析，台灣對美國出超主因是晶片、伺服器等產品，也是美國客戶所需的關鍵零組件、設備，一旦關稅調升，成本可轉嫁至美國客戶身上，勢必會反映在產品價格，不管是先進製程與成熟製程半導體亦是如此。經貿談判學者預測川普要重振美國製造業，勢必不會讓稅率傷及美國，畢竟廣大美國企業絕對不樂見關稅成本轉嫁至產品上。

經貿學者指出，美國關稅新政目標有二，一是平衡貿易逆差，重振美國製造業，二是調整國際貿易結構，可理解為對付中國，例如美財長就曾公開指出，中國問題是生產過剩。

學者續說，其實過度生產何罪之有？生產過剩並非最大問題，最大癥結是生產過剩背後的政策制度，因為中國並非自然競爭的產業環境，而是其政府以戰略性眼光主導指定要發展特定產業。換言之，當中國想打垮某國經濟命脈產業，就可傾全國資源之力給予政策指向的產業大量資源補助，「當中國要往全世界倒，沒有任何一國擋得住」，例如中國要推動政策就配合限制階級流動的戶口管制制度，當某地工廠需要調配勞力，中國政府就可有效率派遣別地勞工至工廠，沒有任何一國做得到這種事。

學者總結，川普的關稅談判要求他國強制結盟以防堵中國，假設對於我國半導體這類戰略性產業課徵高額關稅，就是與其結盟策略背道而馳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財