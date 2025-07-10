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大研生醫6月營收年增逾9成 ７大戰略引擎佈局

2025/07/10 20:32

大研生醫董事長張家銘（右）和總經理林東慶（左）公布「7大戰略引擎」國際布局藍圖。（大研生醫提供）大研生醫董事長張家銘（右）和總經理林東慶（左）公布「7大戰略引擎」國際布局藍圖。（大研生醫提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕大研生醫（7780）今天公布6月合併營收達1.75億元，較去年同期成長93.35%，累計1~6月營收年增率達50.57%，大研生醫同步公布「7大戰略引擎」國際布局藍圖，展現打造成為亞洲最具成長潛力健康科技品牌。

大研生醫表示，為深化長期競爭力，啟動「7大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長7大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系。

大研生醫董事長張家銘表示，大研是一家結合臨床實證、數據應用、AI智能與跨境電商通路的健康科技企業，立足台灣，積極深耕亞洲，目標成為全球健康產業鏈中的關鍵品牌。

在「大健康」與「大電商」方面，除了專注魚油、葉黃素、苦瓜胜肽等既有熱銷保健品外，亦投入研發具臨床潛力的GLP-1/GIP雙機制減重產品、外泌體美容保養品與SIRT1活性抗老化複方，實踐全齡健康願景。同時積極強化台灣、日本與澳洲D2C直營電商體系，結合AI推薦技術與行銷自動化系統，打造高轉換營運模式。

在「大數據」與「大AI」發展上，大研生醫整合健康問卷、消費行為、臨床試驗等資料，打造自有健康數據湖（Daiken Health Data Lake），並積極研發「AI營養師App」，整合穿戴式裝置數據、問診引導、營養管理等功能，未來將拓展至企業健康管理等應用場景，建構完整健康生態系。

在「大市場」策略上，大研生醫聚焦日本、澳洲與東南亞中高端消費市場，根據國際調研機構數據，在2024年機能與保健補充品市場規模，日本超過新台幣1兆、澳洲約4,468億元，東南亞達2,380億元，台灣則約1,700億元，2024年大研生醫總營收為13億元，僅佔台灣健康食品市場不足1%市佔率，未來將深耕潛力市場，搶佔亞太市場市占率。

在「大併購」上，公司秉持價值投資原則，聚焦核心市場進行整合，佈局國際市場；針對「大成長」目標，將以「高營收成長、高獲利成長、高併購動能」為核心的三軸評價架構，打造未來營運成長潜力。

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