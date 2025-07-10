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台積電待退資深副總再賣股46張 套現4748萬元

2025/07/10 19:53

台積電資深副總經理羅唯仁出售持股。（取自台積電官網）台積電資深副總經理羅唯仁出售持股。（取自台積電官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）較少見高階主管賣股，資深副總經理羅唯仁卻是少數，他繼1月賣出22張台積電股票之後，6月續賣出46張，以台積電當月均價1032.18元計算，套現約4748萬元。

根據證交所新公告內部人持股異動申報資料顯示，台積電經營團隊成員6月持股大多沒有改變，僅有羅唯仁減少持股46張，另一位副總經理李俊賢增加持股1張零158股。

羅唯仁近年來持續多次賣股，今年1月減少持股22張，6月續賣出46張，以台積電當月均價1032.18元計算，套現約4748萬元；不過，他仍持有台積電達逾1348張股票，以台積電今日收盤價1100元估計，市值高達14.82億元，台積電今配息4.5元日入帳，估計羅唯仁進帳606萬元。

台積電於2024年3月1日，在魏哲家總裁辦公室轄下增設企業策略發展組織，當時資深副總經理Rick Cassidy、林錦坤、羅唯仁三人都改隸屬這組織，如今，林錦坤退休，Rick Cassidy也宣布將退休，羅唯仁持續賣股被認為跟他即將退休有關，因他年紀已上看75歲了，內部傳出他將於本月底退休。

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