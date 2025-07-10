Gogolook多元產品線佈局有成 6月營收創同期高

Gogolook在泰國與由OpenAI執行長Sam Altman共同創立的數位身分驗證計劃「World」合作。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐APP Whoscall開發商Gogolook（6902）受惠於東南亞市場擴張與多元產品線佈局有成，6月營收8100萬元，月增2.4%、年增13.8%，寫歷年同期新高，上半年業績累計達4.81億元，較去年同期成長19.1%，同步刷新歷史同期紀錄。

Gogolook在企業端方面，目前海內外已順利推進多項合作案，加上收購ScamAdviser開始展現綜效、併入營收，預期成長增速較高。而台灣與全球政府皆積極打擊詐騙，透過立法要求企業共同承擔詐騙財損責任，成為企業採購防詐服務的強大推力，帶動金融業為首的企業客戶與各國政府接洽與合約洽談速度。

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金融科技方面，Gogolook旗下袋鼠金融強化流量變現能力，加上創新服務順利推進，亦可望維持高成長。Gogolook也透過普惠金融創新服務「JUJI招財麻吉」展現垂直金融領域佈局的初步成果，以防詐作為核心基礎，進一步打造金融科技小金雞。此外，在持續優化獲客效率以及營收規模擴大下，金融科技事業可望更趨近損益平衡。

Gogolook同時不斷投入AI防詐技術創新，並鎖定東南亞7億人口市場、布局歐美地區，持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。6月下旬在泰國與由OpenAI執行長Sam Altman共同創立的數位身分驗證計劃「World」合作。Whoscall將支援透過World ID登入，讓已驗證身分的用戶在社群中擁有更高權限，透過生態系以及技術整合對抗網路詐騙，並提供更創新、便捷的使用體驗。

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