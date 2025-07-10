八大公股聯手挺綠能 沃旭9百億聯貸案簽約

八大公股聯手挺綠能 沃旭900億元離岸風電聯貸案完成簽約（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為響應能源轉型與國家政策目標，金融業積極參與綠能建設。台灣銀行、土地銀行、第一銀行、彰化銀行、台企銀等八大公股銀行，聯同中國信託、匯豐等共25家國內外金融機構，共同主辦沃旭能源「大彰化西南離岸風電案場」超過新台幣900億元的聯合授信案，並於7月7日正式完成簽約，超額認購達1.4倍，為台灣離岸風電注入強勁動能。

沃旭能源為全球離岸風電龍頭，在台深耕多年，具備完整的開發、建置與長期維運實績。此次聯貸資金將用於「大彰化西南離岸風場」的建置，該風場位於彰化外海約50至60公里處，總計設置60座風機，總裝置容量達632MW。其中，第二階段的24座風機採用免打樁的管架式負壓沉箱水下基礎，兼顧綠能推動與海洋生態保護。風場第一階段已於2024年第一季完工並商轉，第二階段則預計於今年底全面完工，提供穩定的大規模潔淨電力。

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本案由本案由14家台資銀行與11家外資銀行共同參與主辦，並由匯豐與中信擔任財務顧問，獲得國家融資保證中心提供保證機制，成為今年下半年最受矚目的聯貸案之一，更創下台灣首件涵蓋商轉中與興建中風場的專案融資紀錄。

離岸風電已成我國能源轉型的重要支柱，隨著進入區塊開發階段，經濟部與國發會亦強化政策支持，將國家融資保證成數提高至八成，提升金融機構參與意願。截至今年5月底，我國已完成7座離岸風場、安裝逾400座風機，預計年底併網量將達4.7GW，展現綠能推動的實質成果。

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