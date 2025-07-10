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PCB榮惠6月營收年月雙增 下半年樂觀

2025/07/10 18:17

榮惠董事長劉世璘指出，現階段各大市場與產品線皆成長穩定，有利於下半年營收表現。（榮惠提供）榮惠董事長劉世璘指出，現階段各大市場與產品線皆成長穩定，有利於下半年營收表現。（榮惠提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠榮惠-KY（6924）6月合併營收為1.54億元，月增12.56%，年增9.28%，累計前6個月營收8.67億元，較去年同期成長6.46%，榮惠董事長劉世璘指出，現階段各大市場與產品線皆成長穩定，有利於下半年營收表現。

榮惠6月合併營收擺脫連續兩個月年減的泥淖，重回成長常軌，累計前6個月營收達8.67億元，較去年同期8.15億元成長約6.46%，營運表現符合預期。

劉世璘表示，6月營收成長動能主要來自中國、香港與泰國等多個營運據點的穩定成長，整體表現相當平均，各產品線均穩定成長，終端產品應用包括AI伺服器、除草機、家用音響及摩托車等多樣化產品均有增加，呼應榮惠-KY「少量多樣」的營運特性，使各產品線皆能有效分散市場需求波動的風險，未來將持續聚焦於高效能載板及AI應用領域發展，並積極開拓多元市場，以提升營運穩健度。

至於市場關注的美國關稅與匯率議題，劉世璘表示，公司持續密切關注相關變化，並已有因應措施，近期客戶訂單也逐步回穩，預期有助於下半年營收表現的穩定。

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