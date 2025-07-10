藍給千億補貼、電價需凍漲3年 經部:破壞電價審議獨立機制

針對台電千億補助，經濟部盼立法院支持。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕朝野立委對政府特別預算撥補台電1000億元呈現支持、反對兩派，經濟部能源署表示，8大工商團體等均已發出聯合聲明呼籲立法院支持特別預算撥補，協助產業度過美國關稅挑戰，能源署也強調，不應強加三年不漲電價的附帶決議，破壞現行獨立電價審議機制。

國民黨主席朱立倫擬決定由立法院國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」，納入行政院版本的國土韌性1500億元與台電補助的1000億元，引發黨內立委賴士葆等人反彈，要求執政黨先承諾不漲電價。

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針對補助千億須附帶決議凍漲電價，能源署強調，現行電價調整依法為電價費率審議會職責，凍漲電價將破壞電價審議獨立運作機制，且電價費率無法反映燃料價格及經濟情勢變化，將影響台電財務穩定性，經濟部能源署呼籲，電價調整仍應依照現行電價審議機制辦理。

能源署說明，台電承擔減緩通膨的政策任務，以照顧民生、穩定物價及維持產業競爭力角度出發，和緩調整電價，近3年吸收民生、工業電價成本達6000億元，至今累積超過4500億元虧損。政府藉由特別預算撥補台電1000億，將用於補助台電吸收的民生用電成本，緩解台電財務壓力，並確保電力基礎設施更新與供電穩定。

能源署也指出，此次丹娜絲颱風強襲台灣，嚴重衝擊電力設施，全國電桿倒斷近2500支，電網設施重建更是需要經費挹注。

能源署也喊話，風災過後常有電桿倒塌、鐵塔斷裂等災情，台電永遠第一時間衝向前線在風雨中搶修，經濟部盼請國會支持通過政府編列預算撥補台電，健全台電財務，達成穩定物價與供電穩定目標。

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