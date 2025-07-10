大立光林恩平：Q3旺季效應持平去年 明年出貨可變光圈鏡頭

大立光董事長林恩平說，今年光學產業旺季狀態與去年差不多。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕儘管總經變數多，光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平今日表示，今年光學產業旺季狀態與去年差不多，看7月、8月拉貨動能漸增，且因新機種單價、毛利率較好，將成為毛利率支撐，唯憂匯率影響；明年則將出貨毛利率較好的可變光圈鏡頭。

今年總體經濟受美國關稅、匯率影響而波動，不過林恩平表示，今年旺季效應與去年差不多，差別只在去年部分新機種是由大立光獨家供應，今年對手可能會慢慢跟上，不過因訂單份額、價格去年就談妥，今年變數不會影響市占率。

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針對新產品發展，林恩平也指出，今年已小量出貨可變光圈專案，明年將會有4組光圈的可變光圈鏡頭出貨、且出貨量大，因規格明顯提升，設計、生產的技術門檻高，毛利與單價也較好，有望持續帶動營運。

至於薄形、折疊式手機鏡頭，林恩平僅表示，因鏡頭高度壓縮，生產難度較高、價格也會較好，目前大多還是使用塑膠鏡片，也無法使用7P（7片塑膠片）到8P；而潛望式鏡頭的部分小專案則有倍數向上提升的趨勢，但最終需看客戶設計。

而針對機器人產品發展，林恩平則說，今年下半年會少量出貨5P模組產品，因鏡頭規格不高，毛利率相對普通。

針對產能佈局，林恩平表示，模造玻璃目前自製、外購都有，需求增加才會考慮增購機台。目前產能逐漸用滿，正在規劃新廠房，海外佈局則仍在物色地點，但考量勞工素質、土地取得難易，要離開台灣赴他國設廠滿難的。

大立光今日公告第二季毛利率53.6%，受匯兌損失42.2億元影響，稅後淨利10.32億元，季減84%、年減77%，每股稅後盈餘（EPS）7.73元；上半年毛利率54.1%，稅後淨利74.75億元、年減30%，每股稅後盈餘56.1元。

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