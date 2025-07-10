電信三雄獲利出爐 中華電拿下6月、上半年獲利王

電信三雄獲利出爐，中華電信奪6月及上半年EPS冠軍。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄上半年每股獲利出爐，中華電以2.57元居冠，其次為台灣大的2.3元，以及遠傳的1.83元，而6月每股獲利方面，也是中華電奪冠，單月EPS 0.44元，其次為台灣大的0.41元，以及遠傳的0.32元

中華電信6月營收為191.6億元，稅後淨利為34.2億元，每股盈餘（EPS）達0.44元。上半年營收1125.4億元，稅後淨利為199.7億元，每股盈餘2.57元。

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中華電信表示， 6月營收年增5.8%，創下歷年同期新高，主要受惠於資訊與通信技術（ICT）業務強勁的成長動能，以網路數據中心（IDC）與雲端服務年營收增幅超過40%，表現最為亮眼，主因機房客戶對設備代管需求持續攀升，且相關經常性營收亦同步成長。智慧聯網營收也因智慧能源及智慧建築專案完工入帳，推升營收年增率超過60%，貢獻卓著。5G企業專網則成功應用於文化展演，創造營收。整體而言，ICT業務營收增幅接近25%，為6月營收成長的主要驅動力。

台灣大哥大6月營收162.5億元，稅後淨利12.4億元，EPS為0.41元。上半年營收956.4億元，較去年同期成長7%，稅後淨利為69.4億元，EPS達2.3元，均較去年同期成長12%。

台灣大指出， 6月份電信業務營業利益延續雙位數年成長，單月金額創下7年以來新高。其中，行動服務營收連續5個月呈現月增趨勢，再創今年以來新高，主要受惠於持續運用5G專案與獨門方案升售，帶動智慧型手機月租ARPU的穩定提升，月租用戶退租率亦維持歷史低點。電商業務受618年中大促帶動，營收攀升至今年新高；在電信業務穩健成長及基站整合效益持續發酵的帶動下，整體稅後淨利亦較去年同期成長逾9%，單月EPS達0.41元。

遠傳電信6月營收為83.02億元，稅後淨利11.53億元， EPS 0.32元。上半年營收512.68億元，稅後淨利66.16億元，創下19年同期新高，EPS 1.83元。

遠傳表示，6月月租型用戶5G滲透率提升至45.2%，持續穩居業界之冠，月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）穩健向上，帶動行動服務營收持續攀高，年成長率達1.5%，來到51.28億元，達成自2021年3月以來連續52個月正成長的佳績。

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