三箭齊發 健喬6月營收年增51％

健喬6月營收年增51%。圖為健喬董事長林智暉。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）公告6月合併營收達5.75億元，較5月成長8%，亦較去年同期成長51.5%。累計1至6月合併營收30.62億元，較去年同期成長16.9%。

推升健喬上半年營收成長動能的主要治療領域之一為心血管，健喬表示，在去年取得多張藥品許可證後，相關產品營收呈高雙位數成長。在其他產品事業群方面，健喬這兩年積極發展的癌症/腫瘤事業群也有不錯表現，今年上半年營收較同期成長近七成。

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此外，健喬與全球生技夥伴進行策略聯盟，亦有所進展。健喬7月起與韓國先進生技製藥企業強化策略合作，積極拓展台灣生物相似藥市場。雙方初步合作將優先聚焦於自體免疫疾病及腫瘤等重大疾病領域的生物相似藥，未來亦將視市場回應與臨床需求，拓展產品組合。

在保健品市場方面，健喬子公司優良生醫為「全台第一發泡錠原廠」，近年營運成長迅速，將在7月24日開展的亞洲生技大展上，展示今年保健品市場最火紅的油切發泡錠。

展望未來，健喬表示，採用自身成長、策略聯盟、持續併購的三大策略，營運成果已陸續浮現，未來將持續推動穩健的多元成長，創造更好的成績。

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