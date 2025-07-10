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日本人氣超市LOPIA進駐夢時代 今開幕人潮洶湧

2025/07/10 18:32

LOPIA夢時代店開幕首日，人潮洶湧。（夢時代提供）LOPIA夢時代店開幕首日，人潮洶湧。（夢時代提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本人氣連鎖超市LOPIA台灣8號店來了!高雄夢時代店今天（10日）開幕，這也是LOPIA繼漢神巨蛋店後，在高雄的第二個據點，連續5天祭優惠，首日人潮洶湧。

LOPIA（樂比亞）高雄漢神巨蛋店於去年10月4日開幕，掀起風潮，迄今生意一直很好；LOPIA看好南高雄民眾的消費力，選擇夢時代B1開設高雄第二家門市，今天開幕首日推出黑毛和牛炒肉片買一送一活動，吸引消費者大排長龍。

位於B1的夢時代門市，是LOPIA海外第8間分店，青果區在所有LOPIA賣場中占比最大，來自日本的青森蘋果、麝香葡萄、茨城縣地瓜加工商品，及當季最新鮮的蔬菜水果，在這裡通通找得到；門市也引進日本A5黑毛和牛與澳洲M9等級和牛，以及每日現做PIZZA、便當、炸物，還有日本人氣零食、調味料、泡麵、獨家甜點等。

店家指出，開幕首5日依序推出黑毛和牛炒肉片買一送一、黑毛和牛樂比亞燒肉特價等1日限定優惠。歡慶LOPIA開幕，夢時代也加碼祭出優惠，即日起至7月13日，持夢時代會員條碼/卡+LOPIA當日單筆滿600元以上發票，再扣20點OPENPOINT即可兌換100元電子優惠券，每日限量1000份，總限量4000份。

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