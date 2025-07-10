台積股利到手、外資轉手匯出 新台幣連5貶

外資收到股利後匯出！新台幣連5黑 收29.24元逾1週新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股今日開高走高，收漲百餘點，美元指數也出現回落，不過新台幣兌美元匯率在外資收到台積電股利、轉手匯出下，走勢特別疲弱，最後以貶值9分、29.24元作收，匯價連5貶、續創逾1週新低。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數下跌0.21%、日圓反彈0.39%、韓元勁揚0.33%、新幣升值0.16%、人民幣升值0.07%，僅台幣貶值0.31%，成為今日最弱台幣。

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外資連續3日在台股買超，今日買超幅度更擴大至100億元，但匯出力道卻是一天比一天大，台北股匯續呈兩樣情。

匯銀主管分析，一來是美國對等關稅名單尚未見到台灣，市場有不確定；另外，台積電今日發放股利上千億元，由於外資持有台積電逾7成股份，這些外資法人股東通常領息後資金匯出，也使台幣今日貶壓特別沈重。

外匯交易員也指出，今日美元買盤旺盛，除外資領完股利後匯出，進口商與部分政府基金也進場加碼美元，中央銀行為提供市場流動性反而進場拋匯，帶動台北匯市成交量明顯放大。據統計，台北與元太兩大外匯經紀商今日合計成交20.85億美元，為昨日的1.35倍。

往年7、8月都是公司股利發放旺季，根據法人初估，7月上市公司現金股利總額超過新台幣7600億元，外資持股約3成，約2500億元，若這些領到股息未投入股市而全都匯出，將對新台幣形成不小壓力。

央行先前也表示將針對部分「自我管理」不佳外資祭出「T+1」措施，即今日賣股、明日資金就得匯出，反之，需先買股、隔天才能匯入資金。據傳央行9日已經與保管銀行座談，傳達央行政策。

匯銀主管說，央行抓外資炒匯影響有限，目前市場關注的還是台美關稅談判進展、結果，若台灣談到不錯條件，外資還是會進來。

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