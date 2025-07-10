晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積股利到手、外資轉手匯出 新台幣連5貶

2025/07/10 17:49

外資收到股利後匯出！新台幣連5黑 收29.24元逾1週新低（記者陳梅英攝）外資收到股利後匯出！新台幣連5黑 收29.24元逾1週新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股今日開高走高，收漲百餘點，美元指數也出現回落，不過新台幣兌美元匯率在外資收到台積電股利、轉手匯出下，走勢特別疲弱，最後以貶值9分、29.24元作收，匯價連5貶、續創逾1週新低。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數下跌0.21%、日圓反彈0.39%、韓元勁揚0.33%、新幣升值0.16%、人民幣升值0.07%，僅台幣貶值0.31%，成為今日最弱台幣。

外資連續3日在台股買超，今日買超幅度更擴大至100億元，但匯出力道卻是一天比一天大，台北股匯續呈兩樣情。

匯銀主管分析，一來是美國對等關稅名單尚未見到台灣，市場有不確定；另外，台積電今日發放股利上千億元，由於外資持有台積電逾7成股份，這些外資法人股東通常領息後資金匯出，也使台幣今日貶壓特別沈重。

外匯交易員也指出，今日美元買盤旺盛，除外資領完股利後匯出，進口商與部分政府基金也進場加碼美元，中央銀行為提供市場流動性反而進場拋匯，帶動台北匯市成交量明顯放大。據統計，台北與元太兩大外匯經紀商今日合計成交20.85億美元，為昨日的1.35倍。

往年7、8月都是公司股利發放旺季，根據法人初估，7月上市公司現金股利總額超過新台幣7600億元，外資持股約3成，約2500億元，若這些領到股息未投入股市而全都匯出，將對新台幣形成不小壓力。

央行先前也表示將針對部分「自我管理」不佳外資祭出「T+1」措施，即今日賣股、明日資金就得匯出，反之，需先買股、隔天才能匯入資金。據傳央行9日已經與保管銀行座談，傳達央行政策。

匯銀主管說，央行抓外資炒匯影響有限，目前市場關注的還是台美關稅談判進展、結果，若台灣談到不錯條件，外資還是會進來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財