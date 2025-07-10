國際資安組織大會落幕 聚焦網路地緣政治、增強台灣話語權

立法委員林楚茵、數位發展部部長黃彥男出席InfoSec Taiwan 2025開幕。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕由台灣數位安全聯盟與台灣資安大聯盟（TWDDC），共同主辦的「InfoSec Taiwan 2025國際資安組織大會」今天在台北落幕，今年大會以「網路地緣政治」為主題，聚焦「Splinternet（網路分裂化）」現象，邀集9大國際資安組織及頂尖專家，剖析全球網路架構分裂與數位主權分歧所帶來的挑戰與機會。

主辦方表示，總統賴清德特別親致賀電祝賀，並由立法委員林楚茵、數位發展部部長黃彥男親臨開幕，彰顯政府對資安議題的高度重視。而台灣資安產業積極參與亞太資安對話，也展現專業能量與國際話語權。

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總統賴清德在賀電中指出：「期盼透過此次盛會鏈結國際資安社群，形塑完整的資安生態體系，讓台灣在全球數位安全領域發揮更大影響力。」

數發部部長黃彥男開幕致詞時強調，在AI技術被攻擊者濫用之際，台灣應將AI轉為防禦利器；同時也必須提早因應量子計算對加密技術的衝擊。他進一步指出，資安問題已直接影響民生基礎，2025年台灣資安產業產值已突破800億元，並設定挑戰千億元產值目標。

InfoSec Taiwan國際資安組織大會創辦人蔡一郎表示，目前大會參與社群已擴展至超過3萬5000人，涵蓋國內外多個資安組織與技術領域。他指出，組織過去積極推動App資安、雲端資安、AI資安治理與營運管理等領域，未來將持續深化研究與實務應用推廣，形成具有國際影響力的知識與實戰基地。

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