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智冠6月營收5.29億元 拚暑期旺季營運

2025/07/10 17:24

智冠6月營收5.29億元 ，看好旺季推升營運動能。（截取自官網）智冠6月營收5.29億元 ，看好旺季推升營運動能。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠暑期遊戲帶動預熱需求，以及子公司中華網龍（3083）新作《飄流幻境Re：星之方舟》上市，智冠（5478） 公告6月營收5.29億元、月增1%；第二季營收15.58億元、上半年營收31.69億元，智冠指出，隨著暑期旺季來臨，可望持續推升營運動能。

智冠指出，迎接暑期檔期，MyCard祭出一系列主題活動，主打「回饋1+1」機制，推動會員儲值與點數消費雙軌回饋，會員透過任一儲值方式完成付款，即可獲得首波回饋獎勵，後續再以點數進行遊戲消費，還能再享額外好禮，提升消費回購率。

至於子公司中華網龍旗下多款作品在暑期檔期出擊，《飄流幻境》IP系列作品全面推進，跨平台新作《飄流幻境Re：星之方舟》上市滿月，推出新BOSS、夥伴與夏日主題地圖活動；手遊《飄流幻境M》於7月9日推出資料片「飄飄猴大冒險」，結合人氣角色與限時挑戰，擴大暑期熱度；端遊《飄流幻境Online羅德島傳說》完成年度改版，加入核心系統與高階關卡，全面升級策略玩法體驗，另款經典IP跨平台遊戲《吞食天地2：誕生Reborn》也在7月2日釋出全新丹藥系統，並預告開放日本武將「上杉謙信」，挹注暑期營運動能。

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