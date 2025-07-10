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美經濟學者佩蒂斯：川普廣發關稅信 背後兩大目的

2025/07/10 17:28

任教於北京大學光華管理學院的美國學者佩蒂斯（Michael Pettis）受訪表示，美國對大多數貿易夥伴徵收關稅，有望減少美國貿易逆差，並加速中國經濟再平衡。（路透資料照）任教於北京大學光華管理學院的美國學者佩蒂斯（Michael Pettis）受訪表示，美國對大多數貿易夥伴徵收關稅，有望減少美國貿易逆差，並加速中國經濟再平衡。（路透資料照）

高嘉和／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕有別於美國許多經濟學家批評川普總統徵收關稅，將為經濟帶來高通膨等不利後果，《道瓊斯通訊社》報導，任教於北京大學光華管理學院的美國學者佩蒂斯（Michael Pettis）受訪表示，美國對大多數貿易夥伴徵收普遍關稅，有望減少美國貿易逆差，並加速中國經濟再平衡。

佩蒂斯認為，關稅是解決長期失衡問題的一種方式，這類失衡問題包括中國對美國的高額貿易順差，以及中國經濟重投資、輕消費的情況。佩蒂斯的種種觀點與美國許多經濟學者看法不同，為他在拜登政府和川普政府的官員中贏得了一批追隨者。

佩蒂斯指出，僅對中國徵收關稅「根本行不通」，因為其他國家對美國的貿易順差會上升，而美國的貿易逆差將依舊存在，但認為對美國大多數貿易夥伴徵收20%以上的普遍關稅，有望降低美國的貿易逆差。

川普從7月7日以來已致函22個貿易夥伴，並公布美國對他們的新對等關稅，介於20%至50%之間。

佩蒂斯指出，關稅被當作極其邪惡的東西，但關稅與貨幣貶值非常類似，「如果讓本國貨幣貶值，或者提高關稅，在這兩種情況下，都會使進口商品更昂貴，出口商品更具競爭力」。

川普先前也宣稱，關稅是減少美國預算赤字的一種方式。在川普提倡的「大而美」稅收和支出法案日前通過後，美國的預算赤字勢必上升。

佩蒂斯表示，川普的關稅措施也可能會加速中國原本就已發生的變化，那就是經濟將轉向消費的再平衡。他說，中國佔全球製造業的近三分之一，儘管該國GDP（國內生產總值）僅占全球總量的不到五分之一。

佩蒂斯指出，中國當前的成長戰略要求製造業的成長速度為GDP增速的近2倍，為消費增速的近3至4倍，這根本是不可持續的，世界其他地區也無法消化中國的製造業產品。

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