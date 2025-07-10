日本地震預言不攻自破 五福:暑假訂單回穩

五福6月營收旺。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕五福旅遊（2745）6月營收7.38億元、年增6.46％，單月營收創下歷年同期新高，創歷史第三高紀錄；累計上半年營收44.01億元、年增14.82％。第二季及上半年合併營收雙雙刷新營運以來歷史新高，展現穩健成長動能。

五福旅遊自2025年1月起，已連續六個月營收創下歷年同期新高，其中今年3到6月更包辦歷史單月營收前4名，五福指出，主要是充份展現產品深化、通路布局與行銷策略的成效。

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五福指出，2025年暑假初期整體市場氛圍相對保守，主要受美國關稅政策導致全球經濟不確定性升高，影響企業獎勵旅遊預算規劃，家庭旅遊支出意願亦受壓抑，加上「0705日本地震預言」於社群平台引發廣泛討論，使部分民眾延後出國規劃，造成訂單短期遞延，隨著預言不攻自破、恐慌心理消退，目前暑期訂單已逐步回穩，整體銷售進度恢復中。公司對第三季營運展望持審慎樂觀態度，預期Q3營收仍可望優於去年同期表現。

展望後市，在新增「4＋1」國定假日政策利多帶動下，民眾跨季提前規劃出國旅遊意願大幅上升，加上台幣升值趨勢推動出國成本降低，目前Q4多條主力產品線如日韓、東南亞、歐洲、紐澳及郵輪等已提前啟動預購，帶動年末旺季業績，可望一路延續至2026年寒假與農曆春節。

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