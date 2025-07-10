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幫中國發展晶片？崇越澄清：所有投資與業務皆合法

2025/07/10 17:17

針對外界質疑崇越科技與中國企業合作、涉及出口敏感半導體材料至中國等指控，崇越嚴正澄清。圖為崇越董事長潘重良。（記者洪友芳攝）針對外界質疑崇越科技與中國企業合作、涉及出口敏感半導體材料至中國等指控，崇越嚴正澄清。圖為崇越董事長潘重良。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕針對外界質疑崇越科技（5434）與中國企業合作、涉及出口敏感半導體材料至中國等指控，崇越科技提出嚴正澄清，強調崇越科技及旗下子公司，所有投資與業務皆遵守國家政策與法令拓展營運項目，絕無踰矩；外界所稱「協助中國發展晶片」一說並非事實，且無任何違反國際出口管制紀錄，呼籲外界勿以臆測與影射方式傷害企業聲譽。

經濟部長郭智輝為前崇越集團董事長，國民黨今舉行記者會質疑，台美談判關稅的關鍵時刻，經濟部長郭智輝卻與崇越副董事長賴杉桂見面；今年台灣對中國華為、中芯實施禁令，崇越卻供應關鍵的原物料，郭智輝一手幫台灣制裁華為，一手又踩到美國的紅線，難怪台美關稅談判時，不見經濟部部長在內，因為郭智輝恐是最大的「紅色破口」。

對於國民黨的指控，崇越科技指出，公司自成立以來，致力於提升台灣半導體產業鏈競爭力，長期服務台灣各大IC設計、晶圓製造與設備整合廠商，秉持誠信經營與企業社會責任原則。面對當前地緣政治與全球供應鏈調整的敏感時刻，公司也會持續與全球原廠及主管機關緊密合作，確保供應鏈透明、安全且合規。

對於任何不實指控，崇越科技呼籲外界勿以臆測與影射方式傷害企業聲譽，公司將持續以實際行動與誠信守法的經營原則，爭取社會各界的理解與支持。

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