和碩6月營收探12月低點 下半年優於上半年

和碩看好下半年在旺季效應助攻之下，營運表現可望優於上半年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）6月營收787.71億元，月減8.07%、年增11.05%，創最近12個月新低點，第2季業績2673.27億元，季減1.87%、年增5.37%，上半年營業額累計達5397.61億元、年增7.07%，管理層看好下半年在旺季效應助攻之下，營運表現可望優於上半年。

和碩6月筆電出貨99萬台，月增27.74%、年增27.74%，第二季出貨237萬台，季增25.39%、年增18.5%。管理層表示，下半年業績仍持保守態度，主要因產業淡旺季規律未變，加上全球關稅與匯率變數仍大，客戶出貨與備料策略趨於謹慎。不過，目前3大產品線皆按進度推行，並視市場與關稅變化機動調整。

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和碩從去年開始啟動墨西哥的AI伺服器生產基地，預計今年第3季正式量產，近年亦積極深耕電動車市場，除了美系龍頭廠成為長期合作夥伴並穩定量產，第2、第3家電動車品牌合作案則將於今年底、明年初、甚至2027年陸續啟動。除台灣總部與墨西哥外，也在馬來西亞、印度、東南亞持續擴大產能。馬來西亞廠區第二季已順利量產出貨，印度廠則預計下半年將推出新產品。

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