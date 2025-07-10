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對等關稅變數！6月汽車關稅大減3成、車輛類貨物稅減逾4成

2025/07/10 16:50

財政部公布上半年稅收1兆4235億元，年減33.2%，主因所得稅款遞延入帳。（記者鄭琪芳攝）財政部公布上半年稅收1兆4235億元，年減33.2%，主因所得稅款遞延入帳。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布6月全國稅收4038億元、年減5成，累計1至6月稅收1兆4253億元、年減33.2％，主因所得稅申報期間延至6月底，部分稅款尚未入帳。另，6月貨物稅109億元、年減24%，關稅122億元、年減2.1%，主因對等關稅變數，加上基期偏高，小客車等進口減少，6月汽車關稅大減30.6%、車輛類貨物稅更減43.6%。

根據財政部統計，1至6月全國稅收1兆4253億元，較上年同期減少7093億元，以營所稅減少3686億元、綜所稅減少2916億元及證交稅減少276億元較多。財政部統計處副處長劉訓蓉指出，包括特銷稅（奢侈稅）、房屋稅、牌照稅、印花稅及娛樂稅，上半年稅收均創歷年同期新高。

財政部指出，6月營所稅2479億元、年減30.6%，上半年營所稅2806億元、年減56.8%；6月綜所稅582億元、年減83.1%，上半年綜所稅2890億元、年減50.2%；主要是因應美國對等關稅政策衝擊，所得稅結算申報期間延至6月底，部分稅款遞延入帳所致。

另，上半年營業稅2909億元、年減2.2%，主因適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，但國內消費穩定，電子零組件、電機產品及精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。上半年貨物稅736億元、年減10.7%，以車輛類減少86億元較多；上半年關稅747億元、年減1%，主因對等關稅變數，加上去年基期較高，導致車輛類進口稅額減少。

證交稅方面，6月上市櫃股票平均每日成交值4328億元、年減22.9%，6月證交稅225億元、年減18.2%，連續4個月雙位數負成長；上半年證交稅1155 億元、年減19.3%。劉訓蓉表示，受美國對等關稅、地緣政治等影響，6月台股震盪走高，成交量也較5月增加，但因基期偏高，證交稅仍雙位數負成長，但減幅已收斂。

至於房地交易稅，6月土增稅57億元、年減18.5%，上半年土增稅362億元、年減18.5%；6月房地合一稅43億元、年減35.3%，上半年房地合一稅237億元、年減19.1%，主因央行信用管制持續發酵，加上股市動盪影響購屋信心，民眾購屋態度審慎觀望。

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