5萬戶來電等好久！台電曝復電拉長關鍵 電桿倒塌量「史上最慘」

丹娜絲颱風重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模統計至今，已達近2500支。（台電提供）

〔記者林菁樺、實習記者劉羽珊／台北報導〕丹娜絲颱風造成全台累計停電近100萬戶，台電表示，因此次全國電桿倒斷規模已達近2500支，刷新過去蘇迪勒颱風所創歷史紀錄，短時間需重建大量電桿，是人力、物力前所未見的挑戰。台電今（10）日持續動員全國各區處超過9成搶修人力、逾2000人集中台南、嘉義搶修，截至下午4點，尚有5萬多戶停電，復電率約94%。

回顧2015年的蘇迪勒颱風造成全國數百萬戶停電，電桿倒斷最多約1000支，丹娜絲颱風電桿倒斷數量是過往兩倍以上，創下歷史最嚴重的紀錄。

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台電說明，過去即便有颱風停電戶數比本次多，但損壞多為尚可緊急更換的線路、變壓器等設備，可在較短時間修復；相較此次搶修作業大量集中於「重建電桿」，一根電桿重量超過1噸，搬動及運送均具挑戰性，須出動多輛大型板車和吊車配合，才能安全地將電桿送達現場，同時須排除舊電桿與路樹等障礙物，所以搶修上極為費力耗時，復電難度大幅增加。

台電說明，7日颱風離開後台電即展開全面搶修，目前已復電逾9成，剩餘停電用戶分布幅員遼闊，多為於山區、鄉道、巷弄等線路末端，有時一條三公里線路重建20根電桿，只為恢復5戶家戶用電，台電舉例，颱風停電最後10戶的復電工作，可能比平時復電1萬戶還龐大艱難。

目前停電災情集中嘉南地區，台電今日持續動員，全國各區處超過9成搶修人力都集中嘉南全力投入復電作業，目前仍持續搶修高壓主幹線，台電說明，主幹線可望於明日完成修復，以恢復多數大聚落民生用電，但考量倒斷電桿數量龐大、加上倒木阻路樹，以及連日豪雨，均對復電速度造成影響。

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