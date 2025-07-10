大立光Q2、H1毛利率站穩5字頭 下半年看匯率壓力測試

大立光董事長林恩平表示，下半年毛利率最大壓力來源就在匯率走向。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）受匯損影響，第二季、上半年獲利明顯衰退，不過毛利率雙雙站穩50%關卡。董事長林恩平指出，新台幣升值對第二季營運表現影響「滿大的」，下半年毛利率最大壓力來源就在匯率走向。

大立光第二季毛利率53.6%，季減1個百分點、年增5.1個百分點，業外虧損30.85億元，受匯兌損失42.2億元影響，稅後淨利10.32億元，季減84%、年減77%，每股稅後盈餘（EPS）7.73元。

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林恩平指出，新台幣升值10%，會影響毛利率約4至5%，大立光第二季毛利率則被影響2%。不過，大立光第二季單季、上半年毛利率仍站穩50%以上，林恩平解釋，主要是價格較好的新機已經啟動拉貨。

展望下半年毛利率走勢，林恩平指出，第三季是光學產業旺季，因客戶新機種啟動拉貨，這是毛利率表現的正向因素，但最主要壓力來源就是匯率走勢不明朗，因份額去年就談妥，價格無法變動，也不會影響大立光市占率。

大立光上半年累計營收262.52億元，年增18%，毛利率則為54.1%，年減5.3個百分點，業外虧損14.55億元，稅後淨利74.75億元、年減30%，每股稅後盈餘56.1元。

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