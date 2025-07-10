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漢來美食上半年營收31.51億元 創歷史新高

2025/07/10 16:26

漢來美食上半年營收刷新歷史新高。（漢來美食提供）漢來美食上半年營收刷新歷史新高。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今日公布6月份營收4.65億元，月減14%、年減4%。累計上半年營收31.51億元，較去年同期29.95億元成長約5%，刷新歷史新高。

漢來美食表示，6月營收較5月略減，主要是今年台北國際電腦展COMPUTEX 落在5月，南港宴會廳除了商務宴客還有大廠場地租借，使宴會廳5月業績衝上高點。6月因展期已過，加上傳統習俗的大吉日較去年減少，影響北高兩地宴會廳婚宴訂席的表現。

此外，漢來美食旗下的溜溜酸菜魚高雄夢時代店內部升級整修；漢來名人坊台中新光中港店受新光三越閉店影響，兩家餐廳無法對外營業也影響6月營收。所幸前5月整體表現優異，使累計上半年營收較去年同期成長約5%，再創新高。

擁有7家分店的漢來海港自助餐6月營收持續暢旺，較去年同期成長逾10 %，主要受惠於品牌「生蠔季」促銷活動，吸引消費者上門大啖美味的日本生蠔。

另一個穩定的成長動能則來自「漢來上海湯包」，6月底新開出台南誠品店使全台店數來到7家，讓「漢來上海湯包」站穩全台第二大湯包連鎖餐廳的地位，也使品牌能以積極插旗全台的團體戰模式，為整體營收做出更大的貢獻。

時序邁入第3季，也是餐飲業的旺季，年輕學子加上親子客層，勢必讓餐飲市場更趨熱絡。

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