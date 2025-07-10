對等關稅衝擊 台化洪福源：金九銀十旺季待觀察

台化董事長洪福源說，第四季需觀察對等關稅的發展，是否影響今年金九銀十能如期到來，有待觀察。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕上半年因川普對等關稅政策、市場需求窒息，再加上台幣升值等三大因素影響，台化獲利表現不佳，董事長洪福源表示，預計第三季營收與第二季相當。同時，他也認為，美元已經貶到低谷，再傷害有限。

洪福源指出，展望下半年，上述變數仍在，而國際地緣政治衝突，俄烏戰爭調停不易，但以色列和伊朗則有轉圜，且夏季用油需求存在，對芳香烴產品有利，加工差可望提升，6月營收回升可以印證，預計7月亦是如此，估計第三季銷售量將比第二季增加，但因對等關稅的不確定性及台幣升值，估計第三季營收與第二季相當。

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至於第四季，洪福源表示，需觀察對等關稅的發展，越南談妥20%關稅是個好兆頭，但是川普在社群上公布緩衝期展延至8月1日，且針對日、韓、馬來西亞等14 個國家宣告25-40%對等關稅，顯示與各國的談判進度不如預期，將加深市場不確定性的憂慮，是否影響今年金九銀十能如期到來，有待觀察。

不過，洪福源認爲，美元已經貶到低谷，再傷害有限，關稅爭議各國與終端消費逐步有因應對策，供應鏈重組也在進行中，關稅、匯率議題影響程度會逐步緩解，且中國為改善內捲經濟，決定「治理企業無序競爭，推動落後產能有序退出」，此一政策若能確實執行，對市場秩序及價格回到正常有相當助益，相關發展都朝正向改善，對今後巿場的發展審慎樂觀。

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