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主動式ETF起飛 摩根首發ETF教戰手冊

2025/07/10 16:04

摩根資產管理發布台灣版的《ETF環球市場縱覽》。（記者吳欣恬攝）摩根資產管理發布台灣版的《ETF環球市場縱覽》。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為加速累積投資人對主動式ETF的認識並滿足投資需求，摩根資產管理發布台灣版的《ETF環球市場縱覽》，匯集了來自美國、亞太地區與台灣多位投資專家，內容涵蓋全球ETF產業的發展狀況、主動式ETF的發展動態與最佳交易實例，也有台灣ETF市場的發展現況與重點里程碑的介紹。

根據投信投顧公會統計，截至今年5月底，台灣整體ETF的受益人數達1535萬人，其中單是台股ETF的受益人數就已高達1153萬人。摩根資產管理表示，儘管ETF投資人在台灣的滲透率已相當高，但在主動式ETF的世界，台灣可以說是今年才剛起步，而在亞太地區，主動式ETF的規模在過去10年已創下年複合增長率53%的表現。

摩根資產管理表示，雖然目前全球主動式ETF的規模只占整體ETF市場的8%，但從資金流向來看，主動式ETF自2025年以來卻吸納了全體ETF市場金額的28%，相較於2019年的7%已大幅成長4倍；反觀傳統市值型（被動式）的ETF，其資金流向卻已從2019年的75%縮水到2025年的66%，可見儘管市值型（被動式）ETF仍是ETF市場的主流，但主動式ETF崛起的速度絕對不容小覷。

此外，根據摩根資產管理與標普道瓊指數共同贊助的《2025全球ETF調查》顯示，未來6個月內有69%的投資人考慮把主動式ETF納入投資組合，但在他們當中，也有約莫70%的投資人認為主動式ETF最大的優勢就在創造超額回報；可見投資人對主動式ETF最大的期待，並不在於這個工具本身，而是在於「主動式管理」所帶來的超額報酬機會上。

這一點同樣也已反映在資金流向上。根據統計，2025年以來，股票型的主動式ETF以吸引了整體主動式ETF資金淨流入的59%，其次是固定收益型的主動式ETF，占比33%。

摩根投信通路業務部門主管張敬杰表示，從ETF的管理規模來看，摩根資產管理目前也是全球第2大主動式ETF的發行商，在過去這一年多來更是全球資金淨流入最大的主動式ETF發行商。摩根投信為方便投資人獲取主動式ETF的資訊，《ETF環球市場縱覽》已完成數位化並在官網上線，未來將採季度更新。

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