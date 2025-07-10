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TOYOTA越野王LAND CRUISER登台 限量100輛登記抽籤

2025/07/10 15:52

和泰汽車代理的TOYOTA將引進全新的越野王LAND CRUISER，7月11日10點起開放預選登錄。（和泰汽車提供）和泰汽車代理的TOYOTA將引進全新的越野王LAND CRUISER，7月11日10點起開放預選登錄。（和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰（2207）汽車代理的TOYOTA將引進全新的越野王LAND CRUISER，限量100輛，7月11日10點起開放預選登錄，再抽出100輛準車主優先購買權。

和泰汽車表示，LAND CRUISER 為TOYOTA超過70年歷史的經典越野車款，自1951年問世以來，以其強悍可靠的越野實力，全球累積銷量突破千萬輛，也是TOYOTA車系中銷售最悠久、最具代表性的車款。

TOYOTA總代理和泰汽車明天10點起至7月20日17:00止，開放消費者透過「TOYOTA官網線上預選」或「智慧購APP」完成預選登錄並支付2萬元預選金，將抽出100名幸運準車主可獲得全新TOYOTA LAND CRUISER優先購買權。

全新LAND CRUISER延續品牌經典設計語彙，以方正車身、水平腰線勾勒出剛毅輪廓，經典 「TOYOTA」字樣車標打造獨一無二的車身輪廓；車身採寬體設計搭配20吋鋁圈，投射式頭燈搭配簡潔俐落車身線條及梯形寬輪拱設計營造現代感，整體營造出現代越野氣勢。

LAND CRUISER並載全時四輪驅動與強化版智慧型越野地形系統（Multi-Terrain-Select, MTS），輕鬆應付泥地、沙地、岩石、雪地等多種路況模式，並透過系統自動調整動力、轉向、煞車與循跡防滑設定，在複雜地形、險惡路況中保有出色的抓地性能和操控性。

全新LAND CRUISER其中一大亮點為電控防傾桿分離裝置（Stabilizer Disconnect Mechanism, SDM），駕駛可以主動切換防傾桿開關，以應對不同路面環境，在一般公路行駛時可保持鎖定，發揮防傾桿功能，降低車身晃動，提供高速行駛穩定性。

當進入越野地形時可解鎖防傾桿，增加懸吊行程，不僅幫助輪胎更緊貼地面、提升抓地力，同時降低車內橫擺，增進舒適性，真正做到了公路、越野都兼顧的全方位進化，兼具日常實用性與戶外越野機能，展現出真正能滿足多元生活型態的全方位越野座駕。

LAND CRUISER在動力科技上再進化，首度導入2.8L柴油渦輪引擎結合48V輕油電系統，實現節能與性能兼備。48V輕油電系統可在起步時提供輔助動力、減少啟動延遲，帶來更快、更安靜的啟動體驗。

同時於加速與減速過程中提升燃油效率與動能回收效能；搭配八速自排變速箱，不論市區通勤或越野挑戰，皆能展現出靈活平順且節能的全方位駕馭體驗。

在內裝科技與安全防護上全面升級，搭載最新Toyota Safety Sense 3.0主動安全系統與8具SRS氣囊，同時配備E-Mirror電子後視鏡，有效擴大後方視野，提升行車安全。

座艙延續硬派風格，採用大量實體按鍵，依操作情境進行區域配置，兼具便利與直覺性，更搭配 12.3吋數位儀表與中控螢幕，配備導航系統與抬頭顯示器，並支援無線Apple CarPlay 與Android Auto，越野操作輕鬆就手。

豪華升級一鍵開啟全景天窗，讓車室空間更顯通透開闊，搭配14支JBL環繞音響系統，打造均衡且強勁的沉浸式音場，更搭載前後皮質通風加熱座椅、無線充電盤及多元電力充電座。

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