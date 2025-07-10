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遊戲橘子夏季嘉年華登場 聚焦人氣遊戲與虛擬偶像

2025/07/10 16:02

遊戲橘子「夏季橘子嘉年華」進駐漫畫博覽會，7月24日登場。（業者提供）遊戲橘子「夏季橘子嘉年華」進駐漫畫博覽會，7月24日登場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲橘子（6180）「夏季橘子嘉年華」即將於7月24日至7月28日熱力進駐2025漫畫博覽會。橘子表示，今年以時光總「橘」為主題，集結《天堂M》與《新楓之谷》等人氣遊戲與神祕新作、號召真人偶像與虛擬VTuber輪番上陣，同時也推出百萬點閱小說《叛逆玩家》等話題IP的限定周邊，並設有集結知名動漫IP和AKB48 Team TP期間限定商品的「Tap賞!」線上抽實體互動版。

橘子指出，自2020起，「橘子嘉年華」每年春、夏創造有趣的展會體驗，今年以時光總「橘」為概念，集結旗下五大品牌—人氣遊戲「遊戲橘子」、線上秋葉原「購物橘子」、玩樂支付工具「橘子支付」、漫畫小說品牌「MOJOIN」與泛娛樂社群平台「hidol」，展區匯集眾多亮點，除有7月全新改版的《天堂M》、適逢20週年的《新楓之谷》及《新瑪奇》、《艾爾之光》等經典遊戲強勢進駐外，更有一款新作即將首度亮相。

此外，虛擬偶像浪潮席捲全球，根據調查全球VTuber影片年均觀看次數達500億次，今年首季直播總觀看時數更飆破5億小時，看準這股熱潮，橘子嘉年華特別打造限定「VT音樂派對」，集結六大VTuber輪番獻唱。

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