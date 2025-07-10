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景氣遭關稅害慘 中鋼6月營收跌至近59個月低點

2025/07/10 15:26

中鋼公告6月營收，創5年新低。（記者林菁樺攝）中鋼公告6月營收，創5年新低。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕受到對等關稅影響，鋼市冷到低點，鋼鐵龍頭中鋼（2002）今天公告6月合併營收255.4億元，年減14.74%，月減12.8%，這不僅是中鋼今年以來新低，更近5年單月營收新低；中鋼今年上半年累計合併營收為1682.6億元，低於去年同期1883.2億元，年減10.65%。

中鋼6月盤價開跌，加上受到對等關稅影響，下游買盤縮手觀望，整體需求疲弱，中鋼日前公布集團（中鋼、中龍）6月出貨量僅77.8萬噸，較5月的87.6萬噸減少9.8萬噸，減幅11.19%，較中鋼原訂目標85.2萬噸減少7.4萬噸。

6月出貨下滑，最關鍵仍是受關稅政策影響，下游拉貨動能暫緩，整體出貨力道減弱，且6月氣候不佳，外銷出貨不順、裝船不及，造成實際出貨與目標有較大落差。

我國鋼鐵輸美是依據《貿易擴張法》第232條，被課徵25%關稅，並非正在談判中的對等關稅，但美國總統川普6月4日起對進口鋼鋁稅率提高至50％，美國鋼價雖走高，但並未帶動買氣，鋼鋁賣不進美國，只會向非美地區傾銷，全球鋼市亂上加亂。

另外，對等關稅雖與鋼鐵稅率無直接關聯，但對等關稅出爐後，可讓不確定性因素消除，且因各國都被課稅，目前暫緩下單可望解除，客戶拉貨動能將增加。

中鋼也表示，目前就是等待對等關稅底定，因全球鋼鐵供給已大於需求，多數鋼廠減產中，但印度鋼廠仍在擴建，就盼關稅盡快出爐，產業才有應對方法。

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