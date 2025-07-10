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AI助長網路犯罪 趨勢科技：不用駭客專業就能發動攻擊

2025/07/10 15:26

趨勢科技發表一份新報告，揭露採用深偽（deepfake）技術的網路犯罪規模和成熟度。（路透資料照）趨勢科技發表一份新報告，揭露採用深偽（deepfake）技術的網路犯罪規模和成熟度。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕資安大廠趨勢科技今天發表1份新報告，揭露採用深偽（deepfake）技術的網路犯罪規模和成熟度。隨著生成式AI工具變得更強大、更便宜、也更容易取得，駭客集團正迅速利用這些工具來支援各種攻擊，從商業詐騙、勒索，到身分盜用等。

這份報告指出，深偽技術已經不是1項噱頭，而是1種真實世界的攻擊手段，它不僅摧毀了人們對數位媒體的信任，讓企業暴露於全新風險，更加速了駭客集團的商業模式。

趨勢科技資深威脅研究員David Sancho表示，AI生成的媒體不僅是未來的風險，更是真實的商業威脅。我們看到企業高階主管遭駭客冒充、招募流程遭駭客入侵、金融安全機制在駭客面前毫無招架之力。這份研究是一記醒鐘，企業再不主動因應深偽的時代，那就準備被淘汰。在1個眼見不再為憑的世界，數位信任必須全部重建。

報告發現，歹徒再也不需具備地下駭客的專業能力就能發動攻擊讓不少人上當。他們只需使用以內容創作者為銷售對象的現成視訊、音訊和影像生成平台，就能製作出逼真的深偽內容，足以騙過一般個人和企業。這些工具不僅價格便宜、容易使用，而且越來越能騙過身分驗證系統與資安控管。

這份報告描繪了1個日益成長的網路犯罪生態系，其中，這類平台經常被用來從事逼真的詐騙，包括：

隨著駭客開始利用深偽音訊或視訊來冒充高階主管，參加企業的即時線上會議，「執行長詐騙」也越來越難分辨。

企業徵才流程遭到駭客入侵，駭客利用AI生成虛擬應徵者來通過面試，進而非法取得企業內部系統的存取權限。

金融服務公司發現大量利用深偽來試圖通過KYC真人驗證的案例，使得駭客利用偽造身分來匿名從事洗錢活動。

趨勢科技指出，犯罪地下市場正在積極販售一些教學指南、工具和服務來簡化這類作業，從繞過註冊程序的逐步操作手冊，到隨插即用的換臉工具，如今從事這類行為的門檻相當低。

隨著深偽詐騙的頻率和複雜性不斷攀升，趨勢科技提醒，企業應採取主動措施來盡可能降低曝險，如：教育員工認識社交工程風險、重新檢討認證流程及深入了解一些合成媒體偵測解決方案，以妥善保護內部人員和流程。

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